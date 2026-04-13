Omar Courtz desbanca a Quevedo del nº1 en España con ‘Koko’

Omar Courtz termina con el reinado de Quevedo y sube al número 1 de singles en España con ‘Koko’, uno de los sencillos extraídos de su álbum ‘Por si mañana no estoy’, que, además, vuelve a escalar a la primera posición de la lista de álbumes.

El cantante y rapero puertorriqueño firma otro tema dentro del top 10, ‘Forever tu Gantel’ junto a Ñengo Flow, situado en la 8ª posición, y muchos otros dentro del top 100.

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Es una era dorada para el afrobeat en España. ‘Koko’ es un corte del estilo, y la siguiente entrada en la lista también lo es, aunque menos melancólica y más seca y rítmica: hablamos de ‘Por ti’ de Yapi y Soundplug, que debuta en el puesto 55.

La tercera y última entrada en lista es toda una curiosidad, ya que Tame Impala coloca un tema en la lista de singles española por primera vez en su carrera: se trata, por supuesto, de ‘Dracula’, pero en su versión original, no el remix con Jennie, también viral. ‘Dracula’ entra en el número 81 tras los conciertos que Kevin Parker ha ofrecido en Madrid y Barcelona.

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Por último, tras sus recientes conciertos en recintos grandes, La La Love You logra un nuevo peak para ‘El fin del mundo’, junto a Axolotes Mexicanos, que sube del 27 al 22. ‘El fin del mundo’ suma ya 8 discos de platino en España -como ya os contamos– sin haber alcanzado nunca las primeras 20 posiciones.





