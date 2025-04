Bolaños se mofa del ‘Fin del Mundo’ del PP con La La Love You

Mientras PSOE y PP acercaban mínimamente posiciones para hacer frente a los aranceles de Trump, que han causado el desplome de las bolsas estos días, en el Senado este martes se mantenía el tono bronco habitual de los últimos años.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, cargaba contra Bolaños, ministro de Justicia, tildándole de «Ministro contra la Justicia». En el orden del día no estaban los aranceles ni el miedo a una recesión, como en el Congreso, sino la supuesta corrupción en el gobierno. «Usted no es ministro de Presidencia sino contra la democracia, para tapar las corruptelas del presidente, y borrar el parlamento en su plan de demolición acelerada del estado de derecho». Finalmente, preguntaba al vicepresidente socialista: «¿Hasta cuándo van a seguir atacando al poder legislativo y al poder judicial?».

Bolaños decidía responder con humor: «Todo su discurso se corresponde con un mundo que no existe. Quiero aclararlo por si alguien lo ha tomado en serio. Tranquilidad. Usted siempre dice lo mismo. Me recuerda a esa persona que va pregonando por el mundo el fin del mundo».

A continuación, apelaba al hit de La La Love You, a riesgo de que la referencia incomodara a sus autores tanto como aquella de Rubalcaba a ‘Sin ti no soy nada’, incomodó a Amaral: «Me he acordado de una canción. Podía usted escuchar la canción de La La Love You de ‘El fin del mundo’. Esos 3 minutos que escuchará esta canción no estará usted diciendo disparates, ni modificando el reglamento del Senado para que se lo declaren inconstitucional y no estará pagando abogados de organizaciones ultras para perseguir a progresistas».

La La Love You han compartido en sus Stories de Instagram un Reels con el vídeo de este extracto del Senado y luego una imagen que imagina a Alicia García del PP escuchando ‘El fin del mundo’. Es la que veis sobre estas líneas.

‘El fin del mundo’ es una de las canciones más exitosas de la historia reciente en España. Aunque nunca ha pasado del puesto 39 en la lista de singles de nuestro país, lleva años dando vueltas por el top 100 y acumula 8 discos de platino. Lo mejor es que le queda cuerda para rato y actualmente está en el número 51 de la semana, una de sus posiciones más altas, es decir, está en uno de sus picos de popularidad. El grupo estrena nuevo single esta semana.