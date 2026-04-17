Olivia Rodrigo atina en ‘drop dead’, entre el indie dosmilero y la euforia adolescente

El tercer disco de Olivia Rodrigo, previsto para el 12 de junio, promete ser uno de los grandes superventas de 2026. A un par de meses del lanzamiento de ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, el mundo puede escuchar el primer adelanto del álbum, ‘drop dead’, que sigue la línea “indie” de sencillos anteriores como ‘deja vu‘, volviendo a recordar vagamente a otras cosas que siempre se te quedan en la punta de la lengua pero no logras ubicar.

‘drop dead’ menciona a The Cure, en concreto su éxito de 1987 ‘Just Like Heaven’, pero su mezcla de guitarras, teclados y cuerdas recuerda más bien al indie rock de los 2000. Antes de que te ofendas, conviene recordar que el productor de la canción, Dan Nigro, formó parte de una banda de indie rock de los 2000, As Tall as Lions, ya olvidada.

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‘drop dead’ vuelve a confirmar que las líneas que antes separaban indie de mainstream ya no existen, pero es igual de evidente que la sucesión de buenas estrofas, puentes y estribillos de la canción vuelve a ser absolutamente óptima. La melodía vuelve a evocar la euforia romántica de Taylor Swift, a la que recuerda también su uso del vocoder.

Una euforia muy sentida y teenager, también, la que describe la letra de la canción, que retrata a Olivia “a punto de vomitar” por amor, extasiada, tan enamorada que si el chico le besa, “cae muerta”. ¿Se referirá a Cameron Winter, cantante de Geese, con quien la han pillado saliendo de un restaurante?

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Además, canta cosas como “tengo la paranoia de que te he inventado” y se reconoce stalker de las redes: “Una noche estaba aburrida en mi cama, te stalkeé en internet, es intuición femenina”. De nuevo, Olivia performando histeria femenina, pero sin salirse de los códigos de Disney.

Y como la letra incluye una mención al Palacio de Versalles, Olivia ha tenido la fortuna de grabar el clip de ‘drop dead’ ahí mismo. Todo Versalles para ella sola, en este vídeo grabado en estilo casero.

