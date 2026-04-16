Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes en las últimas semanas.

Hilary Duff, en TIME 2026

Hilary Duff ha sido elegida como una de las personas más influyentes de 2026 por TIME. La artista ha lanzado un nuevo disco este año, ‘luck… or something’, que refleja su madurez personal.

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C. Tangana es padre

Con esta tierna foto, la fotógrafa Rocío Aguirre ha anunciado el nacimiento de su primer bebé. El padre es El Madrileño, es decir, C. Tangana. Pucho ha respondido la publicación haciendo referencia a un licor italiano dulce, mientras Alizzz se ha postulado como tío: «Mi sobri».

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Guitarricadelafuente se confiesa a Rosalía

Rosalía es muy fan de ‘Spanish Leather’ y Guitarricadelafuente vive en Barcelona, así que la reunión de ambos cantantes era inevitable. Guitarricadelafuente ha sido el invitado al confesionario de Rosalía en el Lux Tour y le ha contado la historia de su primer rollo con un chico sevillano, cuando tenía 19 años. «Lo hice o si no, no salía del armario hasta los 40», ha declarado.

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Olivia Rodrigo y Cameron Winter, de cita

TMZ ha obtenido estas curiosas imágenes de Olivia Rodrigo y Cameron Winter, cantante de la banda de indie rock Geese, saliendo sonrientes de un restaurante. Olivia lanza single este viernes, ‘drop dead’.

@tmz 💖🪿Olivia Rodrigo might have a new muse because she was spotted on a cozy dinner date with Cameron Winter … and yeah, sparks were flying. FULL STORY AT THE LINK IN BIO. 🎥: BACKGRID ♬ original sound – TMZ

Tráiler de Ariana Grande

El 26 de noviembre se estrena en cines ‘Focker in Law’, la nueva película de la saga «Los padres de…», en la que Ariana Grande actúa junto a Ben Stiller y Robert DeNiro. Grande encarna el personaje de Olivia Jones, la novia del hijo de Greg Focker, personaje de Stiller.

The first trailer for ‘Focker In-Law’ has been released. Starring Ariana Grande, Ben Stiller and Robert De Niro. pic.twitter.com/51Fv7S7Ldq — Pop Base (@PopBase) April 16, 2026

Bad Gyal y Belén Esteban

Recientemente, la gira de ‘MÁS CARA’ de Bad Gyal ha pasado por Madrid y, cómo no, Belén Esteban ha sido una de las asistentes destacadas. Así ha posado junto a Farelo entre bambalinas.

Charli XCX ultima algo en el estudio

Parece mentira que Charli XCX pueda tener casi listo ya un nuevo álbum de estudio, tras el fenómeno ‘brat’ y el reciente lanzamiento de ‘Wuthering Heights’, pero todo apunta a que es así. La artista ha subido una serie de imágenes desde el estudio en París, donde ha grabado durante 10 días, y ha explicado que se siente «muy inspirada».

🚨| XCX7*, Charli xcx's new album is ready! “me alex and finn in paris @ rue boyer last year. spent 10 days recording here. aidan and alaska came. alex dj'd the mcqueen show. played some songs for some friends at the studio. went to the cinema. had lots of steak frites. felt… pic.twitter.com/8t15wgVykE — Info Charli xcx (@infocharlixcx) April 15, 2026

Nathy Peluso no usa Ozempic

Tras el concierto gratuito de Nathy Peluso en la Plaza Catalunya de Barcelona, algunos han insinuado que la artista se estaría inyectando Ozempic. Ella no da crédito, así que ha respondido con un «comunicado» en forma casi de rap. 100% Peluso.

Christina Aguilera promociona un producto capilar usando peluca

Mientras trabaja en su próximo disco, Christina Aguilera también promociona varios productos, entre ellos un champú reparador. Muchos han advertido la ironía de que lo haga mientras lleva una peluca que se nota a leguas.

Breve encuentro: Grimes, PinkPantheress, COBRAH y Horsegiirl

Acabamos con una imagen perdida de Coachella, el breve encuentro de estas cuatro divas del pop electrónico alternativo: Grimes, PinkPantheress, COBRAH y Horsegiirl. Grimes comenta que el encuentro es “accidentalmente bíblico”.