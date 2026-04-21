Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz y SALMA llevan ‘Tus iniciales’ a la casa de Lorca

Finalizado su retiro temporal de los escenarios por razones de salud mental, Lola Indigo acaba de lanzar un single destacado por varios motivos: ‘Tus iniciales’.

‘Tus iniciales’ es un single a cuatro voces interpretado por Lola Indigo junto a otras tres vocalistas: Lia Kali, Queralt Lahoz y SALMA, las tres de alguna manera u otra asociadas al flamenco.

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Las cuatro se reparten versos en este tema lleno de simbología religiosa y referencias místicas, que en realidad describe un amor intenso. Un tema marcado por lo sentido de su melodía vocal, musicalmente basado en una mezcla de reguetón y flamenco.

La inspiración en Lorca vuelve a estar presente en ‘Tus iniciales’, como lo estuvo en su versión de ‘Verde’ cantada en los Goya . Esta vez, ‘Tus iniciales’ se presenta con la particularidad de que su vídeo se ha rodado en la que fue residencia de Lorca en Granada. El clip “reinterpreta el universo de La casa de Bernarda Alba, con la actuación protagonista de Mina El Hammani, una de las actrices españolas más destacadas de su generación”. Según la nota de prensa, es la primera vez que se rueda un videoclip en este espacio.

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La información oficial indica que ‘Tus iniciales’ es el primer adelanto del nuevo álbum de Lola Índigo. Su inminente gira de verano, Romance de 1 noche de verano, también inspirada en Lorca, arranca el próximo mes de mayo en México y aterriza en España el día 30 de ese mes. De manera simbólica, y seguramente nada casual, ese primer show se celebra en Granada.

