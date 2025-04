Lola Indigo / NAVE DRAGÓN

El éxito de ‘VERDE’ en los Goya certificó que hay una Lola Indigo para todo el mundo. Que cada cual puede tener su favorita. Sin salir ni siquiera de este medio, hemos titulado que ‘EL DRAGÓN‘ es su mejor disco, por ser el primero realmente ambicioso; y poco después que lo es el conceptual ‘GRX’, inspirado en Granada. Los números siguen avalando a la Mimi «chicle» de ‘LA NIÑA DE LA ESCUELA’, muy a su pesar, y por haber habrá hasta quien crea que la mejor Lola Indigo aún es la de ‘Ya no quiero na’ y ‘Mujer bruja’, la de sus inicios. Han pasado solo 6 años desde entonces, pero parece que hubieran ocurrido el doble de proyectos.

Confiada en que el público admita que todas las mujeres son posibles a la vez, Lola Indigo abraza en ‘NAVE DRAGÓN’ el reggaeton más que nunca, poco antes de su inminente gira por 3 grandes estadios de nuestro país, en un proyecto aupado por 2 de los mayores hits de toda su carrera.

Uno fue ‘1000COSAS’ con Manuel Turizo, con un buen equilibrio entre el garbo del intérprete de ‘La bachata’ y ‘El merengue’; y las ambiciones artísticas de su productor Tunvao. Lola Indigo se deshace en elogios hacia este, porque es quien mejor está entendiendo sus ganas de experimentar, de cambiar ritmos y de integrar estilos inesperados. La artista ha querido en este álbum jugar especialmente con las voces, y las virguerías son especialmente pizpiretas en la segunda mitad de ‘MISSION005’; o en ‘MI COLETA’, donde no se sabe dónde terminan las distorsiones de Lola… y empieza el crédito de Quevedo.

El segundo gran éxito del álbum, también editado en 2024, fue ‘LA REINA‘. Es muy importante para Lola Indigo hacerse un hueco en según qué playlists y en según qué radios, sin artista masculino, y esta canción tenía que conseguirlo por su cuenta, pues su cometido es demostrar que no puede haber rey, si no hay reina. La producción, esta vez de los ya hace tiempo renovados Andrés Torres y Mauricio Rengifo (‘Despacito’) va del merengue al techno y del techno vuelve al merengue, prendiendo todo mucho antes incluso de la suma en el remix de Maria Becerra y sobre todo Villano Antillano: «Que yo soy la reina, tú un cucaracho / Seguirás llorando, llamándome borracho / Bendito muchacho, machito, camacho / To’ de una vez y rapidito te despacho, MUAH».

Torres y Rengifo también están detrás del nuevo single ‘SIN AUTOTUNE’, una de las composiciones etílicas del disco: «Por fuera bailando / Y llorando por dentro / Las botellas bajando / Tu recuerdo subiendo». Por encima de modas, tendencias y beats, de nuevo, encontramos una melancolía en las letras de Mimi Doblas, manifiesta especialmente en la bonita y triste melodía de ‘MISSION005’ o en la concesión al medio tiempo del álbum: ‘YO TE LLEVO’ es un homenaje deliberado a Nelly Furtado y ahí Lola Indigo se está refiriendo a ‘All Good Things (Come to an End)’, no a otra cosa.

Y es que Lola Indigo puede ser una «devorahombres» y una «promiscua», pero lo que diferencia sus canciones de otras del mercado, incluso en este proyecto más comercial, es que siempre van a tener ese poquito de alma. Ahí está el oscurísimo drum&bass de ‘PESADILLAS’, con sus siniestros beats, piano y videoclip: «Camisa de fuerza, medicada y atrapada en esta mierda / En este agobio, siento el odio». Sus canciones pueden referenciar los «tacones rojos» de Sebastián Yatra, como ‘MI COLETA’, pero siempre habrá un gran fondo: su perreíto con Paulo Londra será «pa llorar».