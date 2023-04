El nuevo disco de Lola Indigo no entraría en la lista de los discos con más singles de la historia, aunque se quedaría cerca. Sobre todo por proporción porque, de los once cortes que incluye ‘EL DRAGÓN’, seis se han lanzado como sencillo. Más de la mitad, como ‘Thriller’. Mimi Doblas sabe lo que hace. ‘La Niña’, su disco anterior, lo salvó un único single, ‘La niña de la escuela’, que se comió toda la era sin que nadie lo esperara, pues fue el séptimo (quinto sin contar los dos bonus tracks). Doblas ha repetido jugada con ‘EL DRAGÓN’ y le ha vuelto a funcionar.

‘El Tonto‘, el single actual de Lola Indigo, también ha salido a la vez que el disco y lleva días instalado en el número 1 de Spotify España. El as en la manga de Doblas esta vez era Quevedo, y no puede ser casualidad que ‘El Tonto’ incorpore una referencia melódica y lírica a ‘La niña de la escuela’.

- Publicidad -

Lola Indigo logra un doble éxito con ‘El Tonto’. Por un lado, las cifras hablan por sí solas. Por otro, la granadina rompe la «maldición» de su carrera, pues sus singles suelen entrar en lista pero en posiciones mediocres y después desaparecer. Que ‘El Tonto’ se mantenga en el número 1 es señal de que el disco puede tener más mecha de lo esperado.

Al margen de números, ‘EL DRAGÓN’ ofrece ese otro puñado de singles entretenidos que muestran diversas facetas de Lola Indigo. ‘ANIMAL’, en un estilo de EDM y house que finalmente no ha guiado tanto la dirección de ‘EL DRAGÓN’ como pareció en un principio, es una de sus mejores canciones y mereció mayor repercusión. El himno bisexual de ‘Las Solteras‘, con un evidente parecido al ‘Milkshake’ de Kelis, también. El reggaetón tremebundo de ‘DISCOTEKA’ con Maria Becerra parece hecho para destruir las vigas de una ídem. Más divertido es el dembow de ‘LA SANTA‘ con sus cambios de tempo, sus cuerdas arábigas y sobre todo su letra, un auténtico viaje de amigas borrachas, referencias a Hello Kitty, a TikTok y a un «lollipop» y la saltarina rima «ella es del Albaicín / le gusta beber gin» que francamente no me puedo quitar de la cabeza.

- Publicidad -

‘EL DRAGÓN’ llega con cierto fondo. El dragón, en la mitología china, es un símbolo de poder, Doblas dio sus primeros pasos musicales en China, donde vivió hace años, y el «dragón» es por tanto lo que ella quiere «proyectar encima del escenario», porque «luego Mimi es otra cosa». Tiene sentido que ‘EL DRAGÓN’ también sea su mejor disco. La estética futurista a lo Grimes está también muy lograda, aunque musicalmente ese futurismo se quede algo atrás, como es el caso de ‘Corazones Rotos‘ con Luis Fonsi, otro de los cortes house, también otro de los singles.

Pero ‘EL DRAGÓN’ funciona porque también los temas que no han recibido apoyo visual tienen algo que decir. ‘TURISMO’ con Sael tiene un conseguido regusto post-punk y es lo más parecido que ha sonado Lola Indigo nunca a versionar a Alizzz, y eso que ellos ya han trabajado juntos. ‘PARA OLVIDARME DE TI’ aporta un ritmo de UK Garage al álbum que hace pensar en PinkPantheress, ‘SLOWMOTION’ es un apañado reggaetón que incluye una extraña interpolación del ‘Let Me Love You’ de Mario, ‘ULTRAVIOLETA’ con Emilia no falla en lo melódico siendo un corte evidentemente menor, y ‘DRAGÓN’ cierra el disco barriendo con todo lo que ha pasado antes.

Se trata de tremendo baladón que cuenta con la colaboración de Belén Aguilera al piano. También es la canción más personal del álbum, en la que Doblas «deshace» a «el dragón» y vierte sus miedos y vulnerabilidades en una letra que habla sobre el miedo a «quedarse atrás», a no cumplir expectativas y, en definitiva, a fracasar. Es empalagosa, pero también suena sincera y genuina y, sobre todo, es muy bonita su coda instrumental, que recuerda a algo que habría firmado Owen Pallett. El disco termina por tanto algo falto de cohesión, pero ‘DRAGÓN’ aporta mucho más a la historia de Lola Indigo que muchas de las canciones anteriores. Y lo que aporta ‘EL DRAGÓN’ en general es otro buen rato de entretenimiento pop que, como el primero, vuelve a no hacerse largo de más.