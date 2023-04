Lola Indigo y Quevedo colaboran contra ‘EL TONTO’ que la dejó

Lola Índigo ha lanzado su primera colaboración con Quevedo, el Midas del pop español, y apunta a convertirse en todo un hit. ‘EL TONTO’ es el sexto single de ‘EL DRAGÓN’, el esperado tercer disco de la extriunfita y cuya gira dará comienzo con un concierto en el WiZink el próximo 6 de mayo.

‘EL TONTO’ lo tiene todo para no parar de sonar en las discotecas este verano: un estribillo pegadizo, una letra divertida que gritar a los cuatro vientos y a Quevedo, que siempre ayuda a tirar un poco más. Musicalmente, es un tema de reggaetón básico, no te vas a encontrar nada sorprendente, pero a veces no hace falta más para pasar un buen rato.

En ella, ambos artistas se ríen del «tonto» que ha dejado a Mimi, la cual lejos de estar triste, se encuentra saliendo «de noche hasta tarde» y despertándose «en casa de otro». Bien por ella. El tema viene acompañado de un videoclip ambientado en el desierto canario que comienza con Mimi saliendo de un huevo gigante. Es una mezcla entre Dune, por el vestuario de la madrileña y sus bailarinas, y Mad Max, por las escenas en las que van a todo trapo en camiones y coches ligeramente destartalados.

Esta gran colaboración llega tras el lanzamiento de ‘AN1MAL’, ‘DISCOTEKA’ (con María Becerra), ‘LA SANTA’, ‘CORAZONES ROTOS’ (con Luis Fonsi) y ‘LAS SOLTERAS’. Lola Índigo pondrá en marcha el DRAGÓN TOUR el próximo 6 de mayo en el WiZink y el 13 de mayo en el Palau Sant Jordi.

