Hidden Cameras celebrarán los 20 años de ‘Smell of Our Own’ en España

‘The Smell of Our Own‘, el segundo disco de Hidden Cameras, es uno de los álbumes seminales (LOL) de las últimas décadas en nuestra redacción. Como tal, fue uno de los destacados en el libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI‘ que aglutinaba lo mejor de 2000 a 2019.

Este 2003 el disco de folk eclesiástico de letras sexuales y orgiásticas, y también románticas a su manera, cumple 20 años. Por tanto se anuncia una reedición de lujo para el 14 de abril que constará de un doble vinilo en color amarillo y que contendrá demos, b-sides y grabaciones de sesiones en vivo. De momento, podemos disfrutar de una rara actuación de ‘Ban Marriage’ y de un documento nunca visto de su primera sesión de radio interpretando ‘Boys Of Melody’.

- Publicidad -

Se anuncia un tour conmemorativo que comenzará en España, en concreto en marzo en Barcelona, pasando después por Valencia y Madrid, y llegando a varios lugares de Portugal -por si os pilla más cerca-. Además, habrá más actos especiales: Owen Pallett tocará con Hidden Cameras el 10 de abril, en Londres, de manera excepcional. Se ha recuperado el documento en que Geoff Travis los descubre en 2002. Y también la película documental filmada en el mismo año ‘Music Is My Boyfriend‘. Tras su paso por Londres, el film se podrá ver en Suecia en abril.

Nuevo tracklist del disco:

1.Golden Streams

2.Ban Marriage

3.A Miracle

4.Animals Of Prey

5.Smells Like Happiness

6.The Day Is Dawning

7.Boys Of Melody

8.Shame

9.Breathe On It

10.The Man That I Am With My Man

11.Fear O Zine Failure – B-Side

12.Boys Of Melody – CBC Session

13.Smells like Happiness – 4 Track Demo

14.Shame – CBC Session

15.Day Is Dawning – CBC Session

16.The Dying Galatian – B-Side

17.Heavy Flow of Evil – B-Side

18.Ban Marriage – 4 Track Demo

19.Breathe On It – CBC Session

20.A Miracle – 4 Track Demo

- Publicidad -

Fechas de la gira europea y británica de The Hidden Cameras 2023:

20 de marzo – La Nau, Barcelona, España

21 de marzo – Loco Club, Valencia, España

22 de marzo – Teatro Eslava, Madrid, España

24 de marzo – gnration, Braga, Portugal

25 de marzo – Teatro Viriato, Viseu, Portugal

29 de marzo – Tremor, Azores, Portugal

30 de marzo – Culturgest, Lisboa, Portugal

31 de marzo – Auditorio Espinho, Espinho, Portugal

2 de abril – TBC, Copenhague, Dinamarca

3 de abril – Teatro Savoy, Helsinki, Finlandia

4 de abril – Silent Green, Berlín, Alemania

5 de abril – Kulturhuset, Estocolmo, Suecia + proyección de «Music Is My Boyfriend»

8 de abril – Whelen’s, Dublín, Irlanda

10 de abril – EartH Theatre, Londres