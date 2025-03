Lola Indigo: «Por si no vuelvo a hacer estadios, lo quiero reventar»

Lola Indigo publica hoy ‘Nave Dragón’, un nuevo disco de 10 canciones, casi todas directas a la yugular, sobre las que hablamos con ella. En contraste con ‘GRX‘, más apegado a la tradición e inspirado en Granada, es un disco sorprendentemente más reggaeton, aunque con muchísimos matices: «Es ecléctico como todos lo han sido, porque si no, qué coñazo. Me pusieron la etiqueta reggaeton desde que salí. Soy cantante de reggaeton según para qué intereses. Para según qué playlists no soy artista de reggaeton, para la radio sí, porque no soy tan pop. ¿Sabes qué? Que he dicho: «Ahora sí voy a hacer reggaeton. Beats 100% reggaeton, con barras de reggaeton, hay varios reggaetones o lo que es para mí un reggaeton».

Lo mejor de las producciones de Lola Indigo es su carácter mutante. Tenemos varias canciones que pasan de un estilo a otro en tan solo un compás o una estrofa, y ahí está la mismísima ‘1000cosas’ con Manuel Turizo, a punto de superar los 100 millones de streams. Lola Indigo quiere acreditar en ella especialmente la producción de Tumbao: «Fue una idea creativa de Tumbao. Yo estaba en un cumpleaños, él es muy máquina, hace ideas y me las manda. Escuché el demo y dije «me voy ya del cumpleaños porque tengo que hacer una canción». Todo lo del chopeo fue idea de Tumbao, tenemos una manera muy parecida de ver la música. He encontrado mi match de producción, mi ángel de la guarda. Le da dinámica a las canciones, que a veces son muchas en una, me anima como productora. Me deja meterme en su trabajo y no todo el mundo es así de generoso. Otros valoran más su ego. Necesito alguien que entienda que yo también tengo que meter mano».

Lola Indigo no esperaba que esta canción fuera tan exitosa. Ni tampoco anteriormente ‘La niña de la escuela’, uno de sus mayores hits. «A mí no me gustaba ‘La niña de la escuela’. A día de hoy le tengo bastante tirria. La estoy súper adaptando pero me cuesta mucho. Cuando me la pusieron delante, pensé: «demasiado fresa». Cuando era lo que había pedido. El briefing era «Britney, Spice Girls. Una canción fresa». Hace poco pusimos el disco y es 2000, es hip hop, está guapísimo. Qué fuerte. ¡Está mejor de lo que pensaba este puto disco! Pero no es mi canción favorita. La he versionado en plan rock, reggae, hyper pop… Y ‘1000cosas’ tampoco pensaba que iba a ser lo que ha sido porque es medio rara… suena atmosférica, es oscura. «El tonto que me dejaste» es triste con melodía. Esa lo veía hit, «va a romper todo». Pero ‘1000cosas’ no. Y me alegro porque me rompe los esquemas».

Sobre ese chopeo con la voz «chingar-gar-garte», la artista nos cuenta que en este disco ha querido experimentar especialmente con el pitch de la voz. De hecho, cuando le preguntamos por sus canciones favoritas, responde ‘Yo te llevo’ -por su aire a Nelly Furtado-, y ‘Misión’, por el uso diferente que hace de las voces. «Le decía a Tumbao: «¿cómo sonaría yo si fuera un hombre?». Como a veces parece que tienes que tener un feat masculino para que tu canción tenga éxito, o para que algunos lo consideren un éxito… Es una cosa que me toca mucho los cojones. A veces parece que el artista masculino te empuja. Y en ‘Misión’ hago ese ejercicio, he creado un hype de «¿quién es el tío que canta?». Jódete, que soy yo».

En JENESAISPOP hemos hecho un estudio sobre la playlist más influyente de España, «Éxitos España» de Spotify, con 3 millones de seguidores. Hemos demostrado hasta qué punto discrimina a la mujer, especialmente si la artista femenina no está acompañada de un artista masculino. Esta playlist ha programado durante los últimos 6 meses únicamente un 15% de mujeres, frente al 25% de mujeres que ocupan las listas de éxitos oficiales en España, o el 31-32% de las playlists similares de Apple y Amazon Music. JENESAISPOP continuará realizando este estudio durante los próximos meses y ojo porque puede haber puerta para la esperanza: ‘Sin Autotune’ ha aparecido hoy en Éxitos España, sin featuring.

Lola Indigo está enterada de este estudio y opina sobre él en esta entrevista grabada el miércoles 26 de marzo: «No sé muy bien si es por las playlists o por lo que la gente considera. Siento que los editores hacen lo que el público quiere escuchar. Ellos hacen lo que la gente quiere recibir. ¿O quizá tenemos que enseñar a la gente cosas diferentes para que empiecen a consumir cosas diferentes? Mi opinión es que si ellos tienen una varita mágica para enseñar a la gente, deberían usarla. Sin forzar. Y tampoco hace falta forzar porque las tías tenemos canciones de puta madre».

Opina también sobre la playlist PEGAO, con 1,5 millones de suscritos. «No sé cuál es su criterio. El criterio es ser hombre. El otro día iba con mi road en la furgo y fue como «¿te has dado cuenta de que solo salen hombres?». A veces meten alguna voz femenina como invitada».



El paso de su concierto en el Bernabéu al Wanda no puede faltar en la conversación. En nuestra anterior entrevista, también compartida en Youtube, aparte de hablar de ‘GRX’ durante media hora, hablamos sobre esta cita que Lola Indigo denominaba «su boda»: «Ahora tengo 3 bodas», asegura en referencia a las fechas añadidas en Sevilla (21 de junio) y Barcelona (12 de julio). «Los fans lo van a poder ver 3 veces. Ha habido mucho misterio. Notábamos falta de claridad. Cuando [el Bernabéu] hizo el comunicado, fue como «tened los huevos de decírnoslo». Hubo una reunión, nos dijeron «de momento ni de coña». Lo primero: «haberlo dicho antes». Y segundo, menos mal que a la semana apareció esa misma fecha en el Wanda. Lo tenía reservado una marca y el artista desapareció. No vamos a decir el nombre pero le estaré agradecida toda la vida».

¿Han sido unos meses de infierno para Lola Indigo? «Lo que me quitaba el sueño era cambiarlo de fecha. Porque ya había pasado del 22 de marzo al 14 de junio. Billetes de hotel, de trenes, todo el gasto… Sé lo que cuesta organizar una excursión para un concierto porque yo lo he hecho. Hay gente para la que no es barato. Hay que tener conciencia de clase. Me quitaba el sueño tener que cambiarlo de día».

Respecto a la producción del show, la obsesión de Mimi Doblas era que no coincidiera demasiado con cosas que ya se han hecho. «Yo he estudiado divas. Mi carrera universitaria ha sido divas: Gaga, Beyoncé. También U2 y cosas menos acordes a lo que hago, shows de electrónica…» Todo lo que le pasaban como propuesta de escenario eran cosas que ya había visto, así que decidió remangarse ella misma: «Esperé propuestas de producción, pero todo lo que me llegaba se parecía a algo y yo no quería que se pareciera a nada. Nada me parecía novedoso para la expectativa que yo tenía. Porque no sabes cuándo vas a volver a hacer estadios, nunca se sabe. O te llega una pandemia. O la gente te quiere ver en una sala en acústico. Pero ahora la gente te quiere ver en un estadio, pues vamos con todo».

Continúa: «Diseñé mi propio escenario, aunque tuvieron que ver las posibilidades los expertos. No quería hacer un 360 (grados) porque era muy limitante para mí no tener algo detrás todo el rato. Tenía claro que quería pantalla en el suelo. Pero pensé: «¿y si no es 360 sino casi? Hacemos 300, con una torre muy alta, que sea un prisma, con los tres escenarios: el dragón, la bruja y la niña. El grande, el mediano y el pequeño. Pero era muy caro. No estaba fabricado, no existe, no hay una torre de 27 metros de altura de pantalla. Por tanto, la tienen que fabricar (…) Lo que vais a ver, algo parecido existirá, pero así yo creo que no se ha hecho. No lo digo desde la arrogancia. Soy una artista nacional que está poniendo un pie en Latinoamérica. Soy consciente del alcance que tengo. Es este ansia de celebrar con los fans todo lo que he hecho en 7 años. Luego haré festis o nosequé. Por si acaso no vuelvo a hacer estadios, lo quiero reventar». Y recalca que todo el dinero recaudado es para costear la producción: «No tenía intención de ganar ni un céntimo».

En cualquier caso, finales de 2024 y principios de 2025, en los preparativos de disco y gira, Lola Indigo ha vivido envuelta en ciertas tristeza y melancolía. Se percibe en ‘Nave Dragón’, incluso entre tanto reggaeton festivo y tanto sexo. «Incluso ‘Mi coleta’ tiene un punto de anhelo sexual. Cuando lo escucho todo junto, pienso que esto ha sido mi estado de final de 2024 y principios de 2025. ‘Sin Autotune’ puede parecer una canción de amor, pero yo quería hablar de echar de menos mi vida pasada. Es un truco que uso para escribir. Me gusta lo de canciones tristes en melodías felices. También contar de manera muy pop algo que es más profundo de lo que la gente se piensa. ‘El tonto’ por ejemplo no es una canción para un ex. El tonto es un ex manager que estaba pasando de mi culo y ese día estaba muy enfadada. Él se acabó yendo… En ‘Sin autotune’ estoy bailando por fuera y llorando por dentro. Con el videoclip se va a entender mejor. El puente es pop, de amor, pero el resto de la canción es «yo estoy en el escenario y quiero estar con mis amigos en la feria». Mezclas un poco de aquí y un poco de allá. La gente se lo lleva a su terreno y piensan que es una canción de amor. Pues está bien también».

Doblas considera que ha sido un periodo duro, pero también de aprendizaje. Y uno de sus apoyos ha sido Quevedo, al que se refiere por su nombre de pila, Pedro. «Para mí es un poder tener su apoyo. Nos tiramos canciones. Sobre todo le decía «gracias por estar presente en la creación de este disco porque me has ayudado a creer en mis cosas». Aunque parezca que creo mucho en mi arte, siempre viene bien que alguien que admiras, que Pedro, te apoye. No es validación, es amor: eres mi colega. No es que necesite la aprobación de la discográfica o de un amigo. Es «Aprecio tu opinión y no me tengo que dejar llevar por ella pero te la valoro». Preguntada sobre si a veces se confunden las cifras con la calidad, debatimos sobre si ‘GRX’ terminará siendo su mejor obra: «‘GRX’ no puedo decir que sea mi mejor disco, porque no lo puedo rankear, pero es otra parte de mí. Luego canto en los Goya y me dicen: «¿Por qué no haces esto siempre?». Pues porque es muy divertido (hacer otras cosas). De vez en cuando quiero bailar. Estar con una guitarra. Bailar. Quiero ser todas ellas. He conseguido que la gente entienda que soy todo. Y está guay».

Algo que hay que explicar a su vez al fan más «fansplaining», más obsesionado con las listas de éxito. El fan es muy indeciso también. «Esta canción es un flop». «Todas las canciones suenan iguales». ¡El flop es un flop para ti! También se puede hacer un tema para el fan nicho. ¿Tú te crees que yo me pensaba que ‘Pesadillas’ iba a ser top 50? Pues claro que no. Yo quería hacer una película de terror, me lo tengo que pasar bien. Me encanta Rudimental, el drum&bass, el UK garage. Quise sacar esto como single. ¿Pa qué? Para hacer la peli, no te creas el listo de Twitter, no iba a ser número 1 en Spoti. Pero no sería yo sin eso. Igual que ‘Spice Girls’ en el disco de ‘La niña’. Es una canción rara, sin estribillo, quería grabarme un vídeo con mis colegas, y montarme en una limusina rosa por Madrid, que lo pagara la discográfica. Eso lo haces por pasártelo bien, por darte un gusto. Habéis sacado un montón de cosas que habéis monetizado: ahora dejadme que haga algo raro que me apetece».