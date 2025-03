Spotify es la plataforma líder en streaming y su playlist clave se llama Today’s Top Hits. Con 35 millones de suscritos en todo el mundo, decide qué es un hit y qué no, durante cuánto tiempo y a qué nivel, con el poder que el siglo pasado tenía la radio, o más. Su versión local en España es Éxitos España, con más de 3 millones de suscritos. Su cuestionable línea editorial ha sido objeto de debate en universidades y medios como El País, que hace poco hablaba de sexismo en las canciones más escuchadas de nuestro país, como hace unos años lo hacía nuestra compañera Mireia Pería; y por supuesto en redes sociales. Los fans de Aitana, por ejemplo, suelen reclamar más atención para ella, en X.

Con motivo de la llegada del Día de la Mujer Trabajadora, JENESAISPOP ha elaborado un pequeño estudio que demuestra hasta qué punto las mujeres son marginadas en la elaboración de esta playlist, por debajo de la demanda del mercado, y de playlists similares de otras plataformas.

Éxitos España suele contar con 50 pistas, pero dado el número de «featurings», los artistas totales que aparecen pueden rondar los 60 o incluso los 70. De ellos, en ocasiones solo 6 son mujeres entre 60 hombres.

Este artículo no habla de datos aislados o puntuales de Spotify: quizá con motivo del 8-M, quizá informada de la publicación de este artículo, la playlist abre hoy con Bad Gyal e incluye a Nathy Peluso. Ni lo uno ni lo otro ha sido lo habitual. JENESAISPOP ha recopilado las playlists de Éxitos España de los últimos 6 meses, y más llamativo aún que la falta de paridad, es la constancia de las cifras. La media ronda el siguiente dato: el 85% de los artistas que pasan por Éxitos España son hombres, y solo el 15%, mujeres. Además, en no pocas ocasiones, la presencia femenina es tan sólo una tímida aparición, está muy cogida con pinzas. Por ejemplo, el tema de Aitana con Quevedo ha durado mucho más en esta playlist que su último single en solitario. Si Bad Gyal abre es por su tema con Trueno. Y si contamos a Laura Pausini como mujer presente en esta playlist, tan solo es porque Rauw Alejandro ha sampleado ‘Se fue’.

Durante todo este año, las mujeres han representado sistemáticamente un porcentaje entre el 10% o del 20% de los artistas de esta playlist, con alguna semana incluso por debajo del 10%. A veces una sustituye a otra como si no pudieran convivir juntas: entra Melody, pues sale Naiara. Los porcentajes utilizados en este reportaje pueden oscilar dependiendo de la metodología. ¿Contamos a Natos&Waor como dos hombres o como uno? ¿Si Bad Bunny aparece 3 veces en 1 playlist le contamos 3 veces o 1? ¿Contamos artistas principales e invitados por igual? ¿Canciones con mujeres o solo mujeres en solitario? He elegido sumar apariciones de artistas diferentes por playlist, contándolos solo una vez aunque aparezcan tres, pero es importante recalcar que en ningún caso la metodología altera significativamente los porcentajes: la discriminación a la mujer está tan a años luz del esperable 50% que le correspondería por población, que salta a la vista.

¿Provocan las mujeres mucho «skip»? ¿Pierde Spotify audiencia, fidelidad, «engagement» si programa mujeres? ¿Tantísimo miedo tienen de dejar de ser líderes por darle más voz a Aitana en solitario, sin hombres? Lo curioso es que este machismo no tiene correspondencia ninguna con Today’s Top Hits, la playlist internacional, donde es habitual encontrar a artistas femeninas, muchas veces liderando. De los 45 artistas programados la semana pasada en Today’s Top Hits (son 50 canciones, pero muchos artistas repiten), hasta 20 eran mujeres. Es decir, el 44%. Pero además, las mujeres aparecen en las mejores posiciones.

Si nos fijamos estrictamente en el nuevo top 10 actual con que amanecemos hoy viernes, en las 10 primeras canciones de Today’s Top Hits figuran 10 mujeres y no es por el 8-M: la semana pasada eran 8. La semana pasada esas mujeres fueron SZA, Lola Young, Lady Gaga, Gracie Abrams, Tate McRae, Sabrina Carpenter, Rosé y Billie Eilish. Y esta semana serán Lady Gaga, JENNIE, Dua Lipa, SZA, Gracie Abrams, Lola Young, Tate McRae, Billie Eilish, Rosé y Sabrina Carpenter.

Pese a su fama internacional, todas ellas son ignoradas habitualmente en Éxitos España, incluso cuando de hecho todas han pasado por el top 100 oficial de Promusicae, algunas de manera recurrente y tras una dura escalada, a menudo relacionada con TikTok. Observar Éxitos España durante unos meses es darte cuenta de que jamás estará liderada por 8 o 10 mujeres en sus primeras posiciones. Muchas veces ha costado encontrar 10 mujeres en todo el top 50. Y sus decisiones a veces son completamente random: ‘Disease’ de Lady Gaga llegó a entrar en Éxitos España cuando tenía cifras modestas, y ‘Abracadabra’, con mejores cifras, aún no ha entrado. Ni siquiera hoy, día de salida del nuevo disco de la artista.

Esta semana hemos preguntado a Spotify España por la enorme brecha en su mayor playlist. Melanie Parejo, Head of Music de la compañía para el sur y el este de Europa, respondía ayer: “Éxitos España es una playlist muy popular que recoge la música más escuchada en el país. Géneros musicales mayoritarios como el reggaeton y el urbano están tradicionalmente dominados por artistas hombres y en mayor proporción procedentes de América Latina, si bien la curación de Éxitos España refleja también las propuestas de artistas mujeres como Bad Gyal, Lola Indigo, Aitana o KAROL G». Además, y pese a que justo estos días pasados Éxitos España ha estado en uno de sus peores momentos en programación femenina, y una semana de enero tocó fondo por debajo del 10%, asegura: «En los últimos dos años el número de mujeres artistas programadas en la playlist ha aumentado un 30%». Finalmente, Parejo recuerda que se curan muchas otras listas y el «número de canciones de artistas mujeres incluidas en playlists de Spotify en España ha aumentado un 65% desde que en 2021 se creó el programa EQUAL». Este programa organiza conciertos y galas benéficas «que financian becas para mujeres en producción musical y ofrecen ayudas al directo para artistas mujeres emergentes», aunque su impacto luce minoritario: la playlist EQUAL España tiene tan solo 57.000 seguidores.

Es evidente que España está en un momento muy urbano, muy latino y muy poco anglosajón, pero no en una situación tan extrema como la que plantea Spotify España. La lista anual de 2024 que ha publicado Promusicae, con las 100 canciones oficialmente más populares del año, está encabezada por una mujer, Karol G, con ‘Si antes te hubiera conocido’. Ayra Starr -como featuring- e Isabel Aaiún -como artista principal- figuran en el top 10. Y en el top 100 encontramos nombres que tienen que lidiar verdaderas guerras para aparecer en Éxitos España, como Sabrina Carpenter, Samuraï (con La La Love You), La Oreja de Van Gogh o Vicco, que permaneció meses en Éxitos España con ‘Nochentera’, sí, pero abandonó dicha playlist mucho antes de que dejara de ser «un éxito en España».

Promusicae nos dice que no el 15% de éxitos son de mujeres como propone Spotify España, sino casi el 25%. En las 100 canciones más exitosas en España, encontramos 24 mujeres y 74 hombres (muchos repiten). Es decir, Spotify está por detrás del mercado y de la demanda popular en cuanto a artistas femeninas. Pero es que no podemos pasar por alto el enorme peso que tiene Spotify en el desarrollo de Promusicae. Dada su influencia, contribuye a que la brecha sea cada vez más y más grande: me aventuro a adivinar que, de no ser por Spotify, el porcentaje de mujeres en la lista de canciones más exitosas del país habría estado por encima del 30%. En otras palabras, España continúa escuchando música de mujeres pese a los múltiples esfuerzos de Spotify por que no lo hagamos.

Apple y Amazon programan el doble y triple de mujeres

Apple Music cuenta con una playlist llamada Éxitos de Hoy, en la que la proporción también es muy favorable a los hombres, pero no tiene nada que ver. De los 72 artistas programados este jueves en una playlist de 60 canciones, 23 eran mujeres. Es decir, el 32%.

La diferencia es muy clara: Apple Music programa más artistas anglosajones -hombres y mujeres- y eso incluye a Tate McRae, Lady Gaga, SZA, Lizzo, Lola Young, Sabrina Carpenter, Gracie Abrams y Rosé, además en posiciones de privilegio, no al final de la playlist. Tampoco tienen problema en mantener programadas hoy por hoy a Shakira o a Lia Kali, que hace semanas desaparecieron de Éxitos España.

Un porcentaje de mujeres muy parecido presentaba Amazon Music en su playlist Hits de Hoy, ayer jueves. En este caso son 100 canciones, con unos 107 artistas distintos, pero con porcentajes similares. Unas 33 mujeres aparecían en la playlist, lo que da lugar a un 31% de artistas femeninas, el doble que en Spotify de media, ayer concretamente casi el triple.

La línea editorial de Amazon Music es más diversa: no solo incluye estrellas anglosajonas como Billie Eilish, sino que ya son la única plataforma que apuesta por Amaia, en concreto con ‘M.A.P.S.’, un tema que ha estado en la lista oficial de Promusicae; por Amaral, por Judeline o por Melody, a quienes Éxitos España ya ha abandonado (me refiero a las dos últimas, Éxitos España jamás apostaría por Amaral). Que Amazon ofrezca hasta 100 canciones no es lo que marca la diferencia: ellos deciden abrir ahora mismo con ‘Segundo intento’ de Aitana, cuando Spotify ya ha decidido suprimirla.

Con Donald Trump en el poder y a lo loco, secundado por Elon Musk, muchas compañías están suprimiendo sus programas de diversidad. Si algo puede pasar después de ese «brunch» que Spotify dio para el presidente de Estados Unidos, es que Today’s Top Hits copie las políticas de Éxitos España y no viceversa. Así, seguramente tendremos que plantear ya en otra década, qué porcentaje de artistas LGTBIQ+ programan las plataformas de streaming, y si ese número es acorde a la sociedad. De momento, ni siquiera las plataformas se esfuerzan por que escuchemos al 50% de la población, las mujeres. Bad Gyal, Aitana, Lola Indigo o Rosalía son artistas masivas, pero estadísticamente representan una minoría en un enorme campo de nabos con nombres como Manuel Turizo, Duki, Myke Towers, Trueno, Jay Wheeler, Gonzy, JC Reyes, Morad, Rauw Alejandro, hasta Pitbull a estas alturas y 60 más que quizá no duren tanto como otras en el imaginario colectivo. Es evidente que una generación está creciendo sin escuchar voces femeninas, ni la visión correspondiente.