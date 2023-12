Lola Indigo / GRX

¿Podemos decidir cuánto nos gusta exactamente el nuevo EP de Lola Indigo a sabiendas de que falta por escuchar una pista? Algunos pensábamos aguardar a que saliera el tema con Saiko -una de las jóvenes superestrellas del pop actual-, prevista para el año que viene, para emitir un veredicto definitivo. Sin embargo, la entrada de ‘GRX’ en la lista de álbumes española nos ha descolocado. A menos que se trate del primer disco incompleto que entra en la tabla oficial de Afyve/Promusicae, quizá podamos considerar este ‘GRX’ que tenemos en plataformas un disco normal, y lo que venga, una especie de versión deluxe que represente el proyecto al completo. Pero los caminos del «disco vivo» son inescrutables desde ‘The Life of Pablo’ de Kanye West.

Lo importante es que lo que tenemos entre manos es uno de los proyectos más sólidos de Lola Indigo, si no el que más. Las melodías son incuestionables, los fraseos muy recordables, y las producciones realizadas en general junto al prometedor y también muy joven Tunvao, aventureras. Hay además un doble concepto. Todos los «featurings» son granaínos, por lo que Lola Indigo está aquí visibilizando a artistas procedentes del lugar donde se crio, y además sobrevuela todas las letras cierta sensación de despecho, desamor y desencanto.

La primera prueba fue ‘Mala suerte‘. El tema debió llamarse «¿Mala suerte?» más bien, pues habla de la desgana de una relación que se ha ido desvaneciendo, que nos ha ido decepcionando, que ha «reventado de la presión como un Tetra Brik», que se resume, como dice Dellafuente, en algo «alegre pero triste como en un vis a vis». Ella se queja de alguien que culpa a la «mala suerte», sin existir esto… Y la «mala suerte» aparece no por casualidad mentada en otros de los temas del EP.

Por ejemplo en ‘El Condenao’ con Maka, que habla de la decepción de alguien que creíamos diferente pero no («La mala suerte me trajo, mala desde que apareciste»). Y también en el tema final, que co-escrito por Mimi Doblas junto a Andrés Torres y Mauricio Rengifo (‘Despacito’, media carrera de Aitana), rechaza la presencia de una persona como amigo si no puede ser algo más. «Tú eres mala suerte», proclama en ese caso.

Esta canción se mueve entre el reggaeton y la bachata, y ni siquiera es la más impredecible. ‘Mala suerte’ había alternado las bulerías con efectos más bien house y un beat un tanto drum&bass. ‘De plastilina’ con Pepe y Vizio redunda en las influencias flamencas, a las que Maka suma más urban. Mientras La Plazuela aportan un funk tranquilito, el momento de mejor rollo de todo el EP («pal tiempo que me queda, tranquilita yo quiero estar»), lo de La Zowi es una bomba para darle de comer aparte.

En uno de los mayores trallazos que hayan ideado la una o la otra, Lola Indigo y La Zowi se ponen las botas despachando hombres como si fueran pipas. Se llamen «Diego, Juan o Carlos», «lleven peluca» como «Hannah Montana», o la tengan «mediana o chica», los hombres de ‘Yo tengo un novio’ conforman involuntariamente una de las mejores canciones de este mes, apuntadísima para lo mejor de 2024. Ya solo por ese principio “Los niños de Granada no nacen en el hospital / salen de un huevo de gallina y van pa la calle a josear” prometía, pero es que su aceleración final recuerda que sí, que ‘La Santa’ ha sido un punto y aparte en la carrera de Lola Indigo, aunque pasara más desapercibida que la colaboración con Quevedo.

Con estas canciones en bucle como el mejor regalo navideño que hemos recibido este año (sorry Nicki, sorry Saiko, sorry M.I.A.), quedamos a la espera del tema con Saiko para afirmar que este sí es ya el discazo que siempre esperamos de Lola Indigo.