‘Mala suerte’ de Lola Indigo y DELLAFUENTE es «alegre, pero triste»

Una de las sorpresas de las novedades de este viernes es el dúo de Lola Indigo con DELLAFUENTE. Ella, situada en la primera plana del mainstream nacional; él, abrazado a un personaje más esquivo, pero manteniendo miles de fieles en el underground.

La canción se llama ‘MALA SUERTE’, aúna elementos de drum&bass, pop y flamenco, y es un dúo un tanto pimpinelesco. El tema oficialmente relata el «reencuentro con un amor tormentoso del pasado». Solo que «ya es demasiado tarde recuperar el amor que no se supo cuidar». Mimi presume «está hookeao de mí, yo sé que eso no es amor» y asegura que aquel amor «le ha dejao un colocón». Pablo dice que «ni rojo, ni verde, lo nuestro era gris», que hubo «demasiá presión y reventó el tetrabrick».

En un momento define su relación o su estado como «alegre pero triste como un vis a vis», lo que refleja perfectamente el «mood» de la producción. Su amor ya no podrá volver y no va a ser por «mala suerte», pues tal cosa seguramente no exista («Mientras tú culpabas a la mala suerte, ni supiste cuidarme, ni supiste quererme»). Pero hay cierto positivismo y melancolía, no tanto reproche, en el tono y en la melodía: «Admiro tu nombre, la fuerza que tienes / Eso no quita que a mí no me convienes», dice él.

Para Lola Indigo, este agradable tema de letra larguísima y fondo tan chulo, supone a su vez cierto regreso a sus raíces granaínas, las cuales comparte con DELLAFUENTE. Aparte de esas palmas un tanto flamencas, el vídeo se ha rodado en el Albaicín de la ciudad de Granada, y se ha querido dar especial importancia a la figura de la mujer en dicho barrio.

Eso sí, la figura del hombre no está representada por DELLAFUENTE (que sí aparece en la camiseta de Lola Indigo en la portada del single), sino por el bailaor Yiyo, considerado la nueva estrella del baile flamenco actual. Colabora también la Asociación APRAA (Asociación Para la Recuperación del Asno Andaluz), que ayuda a preservar al asno andaluz en peligro de extinción.

‘MALA SUERTE’ era este sábado la entrada más fuerte en el top de Spotify España, llegando al puesto 21. Supondrá por tanto un regreso a la lista de singles oficial en España para DELLAFUENTE. En su segundo día, el tema ha bajado al puesto 36. Sabremos en qué lugar entra en el top 100 el próximo lunes.