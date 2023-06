Pasa de los números: ‘La Santa’ es el verdadero temazo de Lola Indigo

El mes pasado nos preguntábamos en la redacción cuál era la mejor canción del último disco de Lola Indigo. No me dio tiempo a participar, y me quedé con las ganas de destacar la que es mi canción favorita de toda su carrera: ‘La Santa’. Es nuestra Canción del Día para este sábado.

Parece que si ‘EL DRAGÓN’ continúa en el top 20 de la lista española de ventas, 9 semanas después de su edición, es gracias sobre todo al empuje del tema con Quevedo, que sigue en el top 10 de singles. Los siguientes cortes más escuchados del álbum son los colaborativos con Maria Becerra y Luis Fonsi, pero ni caso.

Es ‘LA SANTA’ la canción más excitante de Lola Indigo. Ya a su estreno hace unos meses elogiábamos su paso del dembow a la balada, incluyendo también un beat de reggaeton. Mimi Doblas nos está hablando aquí de una amiga que se hace la santa pero luego se vuelve salvaje, y lo está haciendo no solo con el texto sino con la propia música, que parece reflejar los estados de la propia (anti) «SANTA».

Consintiendo la interpretación «la amiga soy yo», pues la propia artista considera que el tema habla de «su personalidad», ‘LA SANTA’ presenta una letra divertida sobre alguien que parece una mojigata pero luego «mueve el culo en TikTok» y «siempre está lista pa’l club». En sus fascinantes cambios de ritmos, ‘LA SANTA’ constituye una producción perfectamente a la moda internacional de 2023, siendo realmente perfecta para TikTok, al tiempo que uno de los mayores aciertos de Andrés Torres y Mauricio Rengifo (‘Despacito’) por mucho que los números no hayan acompañado tanto.

De hecho, la artista ha contado que el tema no gustó mucho en principio: «Con ‘La Santa’ me tuve que pelear con ‘las gentes’ que dicen ‘esto no suena en radio’, ‘esto es muy duro’ y tal… Pues ‘La Santa’ es del Albahicín, una canción que tiene mucho de mi personalidad y soy yo haciendo lo que me gusta: escribir».