¿Cuál es la mejor canción de ‘EL DRAGÓN’ de Lola Indigo?

Lola Indigo ha conseguido un nuevo megahit con ‘El Tonto‘, una colaboración con Quevedo que ha sido número 1 en España y se mantiene el 2. Parte de la redacción evalúa ‘El Tonto’ y debate si esta es realmente la mejor canción de ‘EL DRAGÓN‘.

«Mientras en España son muchos quienes se resisten a tomarse a Lola Indigo en serio, y solo hay que pasarse por la sección de comentarios de esta misma web para comprobarlo, en foros internacionales como el de Popjustice se escriben cosas como que «soy fan de España y su continuado gusto musical» aludiendo precisamente al número 1 conseguido con ‘El Tonto’. Resulta que hay gente en las islas británicas que valora ‘El Tonto’ porque «su estribillo es perfecto», especialmente los «ligeros cambios melódicos» que ocurren cada vez, y el «delicioso contraste» entre las voces de Lola Indigo y Quevedo.

- Publicidad -

‘El Tonto’ va camino de convertirse en el mayor éxito de toda la carrera de Lola Indigo. Ha sido también la mayor apuesta del disco, pero ha tardado en llegar. Pensé que ‘La Santa’ podría convertirse en hit, pues su loca estructura y su letra medio borracha conforman una de las composiciones más cachondas de Lola Indigo. ‘Animal’, en clave house-pop, ha sido un pedazo de «grower». Y aún es difícil escoger entre los pepinazos (‘Discoteka’) y los que buscan hacer pupa en el «cora» y lo consiguen (‘Turismo’). Sin embargo, ‘El Tonto’ se lleva la palma con su ajustado equilibrio entre reggaetón discotequero y la estética sci-fi de su base musical, representando el disco mejor que ningún otro de sus temas». Jordi Bardají

«Lola Indigo es de las personas más listas y con más olfato pop que ha salido de ‘Operación Triunfo’, y en su último disco lo vuelve a demostrar, siendo ‘EL TONTO’ su último ejemplo. Los ganchos, las referencias (la mención al “reggaeton de antes”, sí, pero ¿soy el único al que el principio le recuerda a ‘The Sound of Silence’ de Simon & Garfunkel?) y autoreferencias (“aquella niña de la escuela”), incluso la decisión de usar una palabra aparentemente tan naíf como “tonto”; todo es el talento de Mimi creando otro bop que, además, en este caso ha resultado megahit.

- Publicidad -

Pero, precisamente por esto, mi favorita del disco es ‘DRAGÓN’, inaudita hasta ahora en la discografía de la granadina, que desde ahora cuenta con su propio ‘Everytime’ (con más mérito, en mi opinión). Mimi ya nos había dado temas más personales bastante apañaos como ‘Spice Girls’ o ‘Luna’, pero ‘DRAGÓN’ -con Belén Aguilera como copilota en el piano- pone los pelos de punta a través de versos como “yo ya no me reconozco cuando me enfrento conmigo en el espejo / las heridas que me hice no me las perdonaré”, “voy en un avión, tengo ganas de abrir la puerta / no importa morir, si cayéndome estoy despierta” o el magnífico pre-estribillo, todo ello con Mimi en una de las mejores interpretaciones de su carrera. ‘DRAGÓN’ es todo un cierre de bocas a quienes miran su figura por encima del hombro porque solo la ven capaz de hacer bops (como si eso fuera poco, también te digo)». Pablo Tocino