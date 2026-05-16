«Somos Viento Desamor y hacemos indie-rock»

Había perdido de vista a Pantomima Full, aunque últimamente su reciente vídeo parodiando a los hombres performativos que beben matcha y leen a Gloria Fuertes había acabado en mi radar por alguna razón. Ahora el grupo de humoristas ha vuelto con un vídeo en el que parodian a los grupos indie españoles y que ya está siendo ampliamente comentado en redes, porque responde en clave de humor a la percepción que tiene buena parte del público sobre la supuesta homogeneidad de los grupos españoles que continuamente encabezan festivales.

El grupo ficticio Viento Desamor, que hace indie-rock, presenta su debut en una multinacional, ‘Osa Mayor’, y cumple con todos los clichés exagerados del típico grupo indie-pero-no: épica emocional, voz afectada, títulos grandilocuentes como ‘Vuela Ícaro’, actitud rockista y, lo más llamativo a simple vista, un estilismo imposible de descifrar, a medio camino entre lo hipster y lo vintage de hace 15 años.

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La actitud de creer estar haciendo algo especial y muy profundo marca el paso de Viento Desamor por este falso reportaje, que también parodia otros temas como la pose indie (“la crisis de los 40 Principales”), la fascinación por todo lo anglo (“Primark Scream”) o la moda de anunciar conciertos a 10 años vista: “Nos vemos en 2032”. Viento Desamor, ¿la mejor banda indie ficticia desde Lesbian of Love?

