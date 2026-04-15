‘Going Shopping’ de The Strokes, al menos, es divertida

Muchos fans de The Strokes no han quedado del todo contentos con el primer adelanto de su próximo disco, el anticipado ‘Reality Awaits’, que estará disponible el próximo 26 de junio. Esto se podría achacar al autotune de Julian Casablancas, a la «simpleza» de la composición o incluso a la duración del tema, que quizás no debería haber pasado de los 3 minutos y medio. Al menos, ‘Going Shopping’ es divertida. Es la Canción del Día.

El tema llegó por primera vez a los fans de la banda vía casete. Poco después, ‘Going Shopping’ ya estaba rulando por Internet, solo para que la banda lanzase la canción de forma oficial al día siguiente de enviar las cintas.

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Producida por Rick Rubin, ‘Going Shopping’ es todo un jam veraniego que no pretende complicarse más de la cuenta. Justamente, como el narrador de la propia canción. En lo musical, el tema destaca por su estética retro, sobre todo en los teclados y en el tono distorsionado y ochentero de los dos solos de guitarra que hay. Si vamos a asumir que todo está perdido, al menos que suene bailable.

«Cuanto peor se pone la realidad, menos quieres oír sobre ella», canta Casablancas en el primer verso. El artista neoyorquino está pintando una clara imagen sobre la mentalidad imperante en 2026, mencionando persecuciones con «palabras en vez de garras», la dificultad de ser solidario «cuando tienes cosas guays que perder» y la construcción de «castillos con los huesos de árboles muertos».

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Casablancas se desmarca de todo esto y se rinde a la alineación moderna. Él solo quiere «ir de compras», ser un «zombi de 7 pies» y escuchar su canción favorita en el centro comercial. Así lo canta justo antes de entrar en el estribillo, todo un ‘earworm’: «Me voy al campo / No demasiado lejos / Estoy perdiendo la cabeza».

Al final, la banda neoyorquina está utilizando el clásico recurso de hacer una canción que suena feliz y animada con una letra con toques apocalípticos. Aquí también hay sitio para el edadismo, con Casablancas cantando sobre sí mismo: «He estado pensando en lo que quiero decir, pero ahora soy un hombre viejo / Al menos, eso es lo que me dicen».



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Ni que sí ni que no

Qué depresión, me voy de compras... Ver resultados