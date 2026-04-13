The Strokes al Palau Sant Jordi: fecha y entradas

The Strokes presentarán su nuevo disco ‘Reality Awaits‘ en una gira europea que los traerá a España. Será una fecha exclusiva en Barcelona, el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi, marcando la primera vez en 23 años que The Strokes actúan en un recinto de estas características en nuestro país.

Las entradas estarán a la venta este viernes 17 de abril a las 10:00 h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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La banda irlandesa Fat White Family, junto al vocalista Alex Cameron, serán los encargados de abrir los conciertos de The Strokes en esta gira.

La última vez que The Strokes actuaron en un recinto similar en nuestro país fue el 8 de diciembre de 2003 en el Pavelló de la Vall d’Hebron, promocionando su segundo álbum de estudio, ‘Room on Fire’.

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ENTRADAS

Preventas:

SMusic: a partir del miércoles 15 de abril a las 10h

Live Nation: a partir del jueves 16 de abril a las 10h

Entradas a la venta: a partir del viernes 17 de abril a las 10h en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

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Gira europea The Strokes:

6 octubre – Londres – Inglaterra

11 octubre – Ámsterdam – Países Bajos

13 octubre – Düsseldorf – Alemania

15 octubre – Berlín – Alemania

17 octubre – Bolonia – Italia

20 octubre – Barcelona – España

22 octubre – París – Francia

25 octubre – Newcastle – Inglaterra

26 octubre – Mánchester – Inglaterra

28 octubre – Dublín – Irlanda

