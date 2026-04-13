The Strokes al Palau Sant Jordi: fecha y entradas

The Strokes presentarán su nuevo disco ‘Reality Awaits‘ en una gira europea que los traerá a España. Será una fecha exclusiva en Barcelona, el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi, marcando la primera vez en 23 años que The Strokes actúan en un recinto de estas características en nuestro país.
Las entradas estarán a la venta este viernes 17 de abril a las 10:00 h en www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
La banda irlandesa Fat White Family, junto al vocalista Alex Cameron, serán los encargados de abrir los conciertos de The Strokes en esta gira.
La última vez que The Strokes actuaron en un recinto similar en nuestro país fue el 8 de diciembre de 2003 en el Pavelló de la Vall d’Hebron, promocionando su segundo álbum de estudio, ‘Room on Fire’.
ENTRADAS
Preventas:
SMusic: a partir del miércoles 15 de abril a las 10h
Live Nation: a partir del jueves 16 de abril a las 10h
Entradas a la venta: a partir del viernes 17 de abril a las 10h en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés
Gira europea The Strokes:
6 octubre – Londres – Inglaterra
11 octubre – Ámsterdam – Países Bajos
13 octubre – Düsseldorf – Alemania
15 octubre – Berlín – Alemania
17 octubre – Bolonia – Italia
20 octubre – Barcelona – España
22 octubre – París – Francia
25 octubre – Newcastle – Inglaterra
26 octubre – Mánchester – Inglaterra
28 octubre – Dublín – Irlanda