The Strokes abrazan el autotune en ‘Going Shopping’

The Strokes lanzarán su primer disco en 6 años este mismo verano, titulado ‘Reality Awaits’. Para lo que no hay que esperar es para escuchar el que ya es el primer single de esta nueva etapa, la buenrollera ‘Going Shopping’.

El tema inédito ha sido recibido en forma de casete por 100 fans aleatorios de la banda, después de registrarse en la página web que la banda desveló hace unos días. Por supuesto, ya está disponible en formato digital. En todas partes.

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Poco ha tardado el fandom de la banda neoyorquina en difundir el contenido de los casetes, provocando reacciones de todo tipo respecto al sonido de la nueva canción. Este incluye guitarras distorsionadas, una en cada auricular, y teclados ochenteros.

Sin embargo, lo que más llama la atención es el uso del autotune por parte de Julian Casablancas. Él está acostumbrado a esta herramienta gracias a su trabajo con The Voidz y Daft Punk, pero no es tan común que lo use con The Strokes. Esto ya está provocando reacciones muy distintas en las redes, con algunos usuarios describiendo el tema como un «bop» y otros ni siquiera entendiendo por qué Casablancas haría esto.

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En el resto de ‘Going Shopping’, Casablancas asegura querer ser «un zombi» y «una estrella de mar» de 7 pies (más de 2 metros de altura) mientras canta sobre irse al campo o «de compras». Tanto la melodía como la letra muestran a la banda con una actitud mucho más relajada que de costumbre. Al mismo tiempo, han estrenado en directo la canción en el segundo show que han realizado esta semana en San Francisco.

Aunque no existe confirmación oficial, sí se sabía que la banda había realizado varias exitosas sesiones con Rick Rubin desde 2022, quien también produjo ‘The New Abnormal’. Por ello, es posible que ‘Going Shopping’ sea la primera muestra que recibe el público de esas sesiones. Habrá que esperar para ver si la totalidad, o solo una parte, de ‘Reality Awaits’ está producida por Rubin.

Live debut of the new Strokes single “Going Shopping” it’s a bop folks pic.twitter.com/U58kFy7eMy — Ian Grant (@ian__grant) April 7, 2026