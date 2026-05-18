España no cancelará el concierto de Kanye West, confirma Urtasun

El concierto de Kanye West en Madrid sigue adelante. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dejado claro este lunes que el Gobierno no promoverá la cancelación del show previsto para el 30 de julio en el Metropolitano, aunque ha definido como “repugnantes” las conocidas declaraciones antisemitas y de apología nazi del rapero estadounidense.

Durante una rueda de prensa en la presentación del programa Cine Vecino, Urtasun ha asegurado que los comentarios de Ye le parecen “completamente fuera de lugar”, pero ha recordado que no corresponde al Ministerio intervenir en la programación de conciertos privados. La pelota, por tanto, queda en el tejado de la promotora, igual que ya ha sucedido en otros países europeos donde el artista ha sufrido cancelaciones y vetos recientes.

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La visita de Ye a España llega en uno de los momentos más polémicos de su carrera, si es que alguna vez ha dejado de vivir instalada en la controversia. Convertido ya en un personaje tan viral como tóxico, Ye presentará en España su nuevo disco, ‘BULLY‘, que supone una reconducción más artística que comercial. El concierto del 30 de julio será además el primero de West en nuestro país desde su actuación en Barcelona en 2006. Ha llovido…