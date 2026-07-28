Madonna, ¿rumbo al WorldPride de Ámsterdam?

¿Está Madonna anticipando una aparición sorpresa en el WorldPride de Ámsterdam? La cantante ha publicado en sus historias de Instagram una llamativa imagen, una tarjeta rosa con el mensaje en neerlandés «Ik heb iets waar ik over wil praten» («Tengo algo de lo que quiero hablar»).

La frase no parece elegida al azar. Es la misma que Madonna y Sabrina Carpenter intercambian en ‘Bring Your Love‘, antes de reaparecer en ‘Danceteria’, y además la artista la ha utilizado recientemente para adelantar anuncios importantes.

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La publicación llega justo antes del fin de semana en el que Ámsterdam acoge el WorldPride, cuya popular Canal Parade se celebra el 1 de agosto. Por ahora no hay confirmación oficial, pero los fans ya especulan con una posible aparición sorpresa de la autora de ‘Confessions II‘.

El posible anuncio llega en una semana especialmente significativa para el Orgullo europeo. Tras el CSD de Berlín del pasado fin de semana, marcado por una tragedia, todas las miradas están ahora puestas en el WorldPride de Ámsterdam, que celebra este sábado uno de sus actos centrales.