Los Javis rompen, pero seguirán trabajando juntos

El País confirma en exclusiva lo que era un secreto a voces en los mentideros. Tras 13 años de relación, Javier Ambrossi (Madrid, 41 años) y Javier Calvo (Murcia, 34 años) han roto como pareja. No obstante, continuarán trabajando como pareja profesional.
Actualmente les estamos viendo como jueces de ‘Drag Race España‘ y están rodando la película ‘La bola negra’. La semana pasada terminó de rodarse el grueso de la película, a falta de algunas pequeñas partes.
Según El País, continuarán siendo pareja creativa. Indica el periódico citando su fuente que «mantendrán todos los compromisos profesionales que tienen en común, continuando su colaboración creativa y manteniendo su unión en los futuros proyectos profesionales que tienen en marcha y en aquellos que llegarán». Según esta fuente, “están trabajando juntos mejor que nunca” y se asevera que ‘La bola negra’ es el “proyecto más bonito de su vida”.
Este lunes se pudo ver solo a Calvo en un gag de ‘La Revuelta’, la junta de vecinos que se montó como «bienvenida» a Rosalía. En ella participaron Almodóvar, Manuela Carmena, Carmen Machi o La Zowi. Pero en ningún momento se vio a Ambrossi. Se desconoce quién se quedará la casa que se habían comprado juntos y en la que habían trabajado durante 3 años y en 2024 mostraron a una revista de arquitectura y decoración.
‘La bola negra’ está protagonizada por Guitarricadelafuente y cuenta con Miguel Bernardeau (‘Querer’), Carlos González (‘Mariliendre’), Lola Dueñas y un papel pensado para Penélope Cruz. Además, hay un cameo de Glenn Close.
