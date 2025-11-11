Rosalía alborota La Revuelta con y sin Almodóvar o Estopa

Rosalía continúa con la promoción de ‘LUX‘ y esta noche ha sido la gran invitada en La Revuelta, tal y como se anunció la semana pasada, siendo además la única invitada durante más de una hora de emisión.
Su visita al programa ha comenzado a lo grande, con la recreación de una junta de vecinos estelar celebrada en una finca colindante, que ha reunido a Pedro Almodóvar, Carmen Machi, Javier Calvo, Manuela Carmena, Estopa, La Zowi y Alexia Putellas en busca de una pelota perdida. Esta acaba en manos de Rosalía, quien la devuelve y, acto seguido, entra en La Revuelta acompañada de David Broncano, bañada en aplausos.
Rosalía ha aparecido en el plató completamente entregada al personaje de ‘LUX’, o al menos a su “persona” evocadora de una monja de clausura. No ha tenido precio verla repartir porciones de bizcocho al público, horneado por ella la noche anterior. Y al final, al responder a la pregunta sobre el sexo, ha confesado continuar en celibato, pero haberse despertado con la “sensación” de haberse “venido”. Es decir, ha tenido un sueño húmedo. Mística incluso para un orgasmo.
@larevuelta_tve No sabemos qué puntuación recibe despertarse de un sueño con la sensación de haber tenido un orgasmo 🤔 #LaRevuelta #DavidBroncano #Rosalia #relaciones #preguntasclasicas ♬ sonido original – La Revuelta
Rosalía no ha anunciado la gira de ‘LUX’ durante su intervención en La Revuelta -por si alguien esperaba que eso ocurriera-, pues reconoce que es un plan que aún se encuentra “barajando”. Tampoco tenía prevista una actuación sobre el escenario, aunque ha improvisado a capela un fragmento de ‘La Perla’, que interrumpe justo antes de pronunciar el taco.
Lo que sí ha hecho Rosalía en La Revuelta ha sido entregarse al absurdo del programa y pasárselo en grande: la cantante propone un pulso con Broncano y lo gana, se pone la camiseta con la frase “La entrevista de Rosalía” que le regalan, y cuenta la vez que se enfrentó a la disyuntiva entre «tragar o escupir»… cuando un insecto acabó dentro de su garganta durante una actuación. El doble sentido no pasa desapercibido.
Rosalía y Broncano no profundizan demasiado en ‘LUX’, y la artista tampoco revela nada nuevo sobre su inspiración mística y espiritual. Aun así, Broncano acierta al comparar el disco con ‘Graceland’ (1986) de Paul Simon, especialmente por su uso de los coros. ‘Berghain’ sale a colación y Rosalía reconoce no haber tenido «nunca los cojones» de entrar a la discoteca berlinesa.
Un momento curioso de la entrevista sucede cuando Rosalía recuerda sus inicios y explica que ‘Malamente’ fue «en seguida» aceptada por Los 40 Principales a pesar de que ella todavía no había firmado con ninguna discográfica. Sin embargo, no cuenta que ella misma tuvo que pedir a la emisora que pinchara sus canciones cuando ‘Malamente’ llevaba meses en la calle. ‘Malamente’ había estado sonando en un programa nocturno, pero no en uno de máxima audiencia.