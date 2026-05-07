¿A Versalles solo van viejos? Olivia Rodrigo lo destruye tirando de Coppola

A Versalles solo van viejos. Es lo que se traduce de las palabras del departamento de comunicación del palacio francés, que concedió permiso al equipo de Olivia Rodrigo para grabar en sus estancias por el “deseo de inspirar a los jóvenes de todo el mundo a visitar Versalles y considerar el palacio como un lugar de belleza y amor”.

Con la ‘María Antonieta’ (2006) de Sofia Coppola como referente más evidente, ‘Drop Dead’ sigue a Olivia Rodrigo correteando “como un ángel” por los salones de Versalles, como hiciera Kirsten Dunst en la película y como seguramente haría alguna vez la reina francesa, ya que, conviene recordar, fue dada en matrimonio por el emperador de Austria con catorce años.

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El videoclip, dirigido, como es habitual, por Petra Collins, se articula como un juego deliberado de superposiciones temporales. Arranca con un prólogo de aire discotequero y estética noventera, en el que Olivia aparece caracterizada como la escort que encarna Jane Birkin en ‘Catherine et Cie’ (1975).

A continuación, la cantante aparece en los aposentos reales versallescos envuelta en una estética que mezcla lo retro -auriculares de walkman, guitarras rosas- con lo aristocrático; lo histórico, con lo anacrónico; lo regio, con lo pop.

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Una decisión que remite directamente a las licencias visuales de Coppola y a su lectura popera de María Antonieta (las célebres Converse color pastel que aparecían en el zapatero real), donde las épocas se pliegan unas sobre otras como un palimpsesto posmoderno.

