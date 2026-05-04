Olivia Rodrigo estrena ‘begged’ con Weyes Blood en SNL

Olivia Rodrigo ha sido la última presentadora de Saturday Night Live, protagonizando además las dos actuaciones musicales de la noche. La primera de estas, introducida por Debbie Harry, ha sido ‘drop dead’, para la cual Rodrigo ha cantado debajo de su propia tumba: «Aquí es donde Olivia Rodrigo cayó muerta», se podía leer. La segunda se trata del gran estreno de su próximo single, ‘begged’, con Weyes Blood en los coros.

El debut de ‘begged’ en realidad ocurrió el mes pasado, poco después del anuncio del tercer disco de la artista, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, que estará disponible el 12 de junio. Rodrigo cantó la canción, también junto a Weyes Blood, en un show de Los Ángeles al que solo se podía acudir mediante invitación. Ahora, todos podemos disfrutar de la canción, que tiene un tono totalmente opuesto al de ‘drop dead’.

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Mientras que aquella era puro éxtasis adolescente, ‘begged’ es un pozo de emociones que muchos ya han descrito como «la canción más triste de su carrera». La versión de SNL es sobria, con tan solo dos guitarras acústicas y un coro acompañando a la artista, que canta sobre tener que «rogar» por el cariño de su pareja: «Soy guay e indulgente / Me quedaré con lo que das / Pero nada es suficiente cuando sé que, para conseguirlo, rogué».

Si la actuación de SNL es una representación fiel de la versión de estudio, la participación de Weyes Blood se limitará a las voces secundarias. De hecho, su presencia podría pasar desapercibida en el programa al ser una de tres coristas acompañando a Rodrigo.