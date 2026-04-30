Olivia Rodrigo en España en 2027: preventa y entradas

Mientras mantiene simultáneamente el número 1 en Estados Unidos y Reino Unido con ‘drop dead‘, su nuevo sencillo, Olivia Rodrigo anuncia su gira mundial, The Unraveled Tour, con la que llevará a hasta 65 países de todo el mundo el material de su nuevo disco, ‘you seem pretty sad for a girl so in love’, que saldrá a la venta el 12 de junio.

The Unraveled Tour incluye dos fechas en España, ambas en Barcelona, donde Rodrigo actuará los días sábado 1 y domingo 2 de mayo de 2027.

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Las entradas para los dos conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona el próximo año saldrán a la venta el jueves 7 de mayo a las 12.00 horas, a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

El grupo telonero de Olivia Rodrigo en España será Die Spitz, que también abrirá sus conciertos en Francia e Italia.

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La venta general para los dos conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona comenzará el jueves 7 de mayo a las 12:00 horas a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Los titulares de tarjetas American Express que cumplan los requisitos podrán acceder a la preventa Amex Presale Tickets® para los conciertos de Norteamérica, Europa y Reino Unido a través de OliviaRodrigo.com, desde el martes 5 de mayo a las 12:00 (hora local) hasta el miércoles 6 de mayo a las 22:00 (hora local), o hasta que se agoten las entradas disponibles. Los horarios y fechas de esta preventa pueden cambiar en función de cada concierto.

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Las entradas deberán comprarse en pares, con un máximo de dos por pedido. Los asientos se asignarán juntos, pero su ubicación exacta no se conocerá hasta el día del concierto, cuando se recojan en la taquilla del recinto. Las ubicaciones pueden incluir visibilidad limitada, niveles inferiores o superiores, así como pista.

El grupo telonero de Olivia Rodrigo en España será Die Spitz, originario de Austin, Texas y que también abrirá sus conciertos en Francia e Italia. Wolf Alice, The Last Dinner Party, Devon Again y Grace Ives serán las teloneras en el resto de fechas.

Vie, 19 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena

Sáb, 20 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena

Mar, 23 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome

Mié, 24 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome

Jue, 1 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle

Vie, 2 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle

Lun, 5 abr — Londres, Reino Unido — The O2

Mar, 6 abr — Londres, Reino Unido — The O2

Jue, 8 abr — Londres, Reino Unido — The O2

Vie, 9 abr — Londres, Reino Unido — The O2

Vie, 23 abr — París, Francia — La Defense Arena

Mar, 27 abr — Milán, Italia — Unipol Dome

Mié, 28 abr — Milán, Italia — Unipol Dome

Sáb, 1 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi

Dom, 2 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi

