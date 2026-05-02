Charli XCX enseña ‘Rock Music’: no es rock, pero tiene guitarras

Charli XCX ha mostrado por primera vez un adelanto del sonido que seguirá su próximo disco, el cual ha apuntado durante el último año que estará influenciado ampliamente por la música rock. Sin embargo, en un post de Instagram, ahora la artista británica aclara que nunca dijo que «estaba haciendo un disco de rock».

El vídeo que Charli ha subido a su página de Instagram fue grabado el pasado octubre en un estudio de París, en el que estuvo trabajando en su nuevo disco junto a A.G. Cook y Finn Keane. El clip enseña cómo el trío va construyendo la canción ‘Rock Music’, formada por guitarras eléctricas distorsionadas actuando a modo de sintetizador. El nuevo disco de Charli tendrá guitarras, pero la esencia sigue siendo el pop electrónico.

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En un momento del vídeo, la cámara apunta fijamente al teléfono de Charli, en el que está escribiendo las letras del tema. «Mis amigos y yo / Salimos / Hacemos fotos / Hacemos cosas juntas / A veces lloramos / Nos besamos / Rollo incesto», se puede leer.

«Este es un vídeo mío haciendo una canción llamada ‘Rock Music’ que en realidad no es música rock lo cual es divertido porque nunca dije que estaba haciendo un disco de rock», ha escrito la cantante en la descripción del post.

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Es cierto que nunca ha dicho de forma explícita que su octavo disco se rindiese a la música rock, pero sí declaró en una entrevista con British Vogue que la «pista de baile ha muerto» y que «por eso hacemos rock». En otro momento, meses antes, también aseguró estar en su «Lou Reed era».