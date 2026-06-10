La compleja inspiración estética de Olivia Rodrigo en ‘The Cure’

Desde sus inicios con el videoclip ‘At the Bottom of Everything’ (Bright Eyes, 2005), Cat Solen ha demostrado ser una de las artistas visuales especializadas en animación más interesantes de su generación.

Su especial de comedia ‘Chris Fleming: Hell’ (2023) y, sobre todo, la serie de HBO ‘The Shivering Truth’ (2018-2020), han confirmado un universo creativo inconfundible, articulado en torno a una imaginería surrealista que oscila constantemente entre lo perturbador y lo cómico.

- Publicidad -

Su impresionante trabajo para el nuevo videoclip de Olivia Rodrigo promete situarla definitivamente en el radar del gran público. Visualmente, ‘The Cure’ parece situarse en algún lugar entre los mundos animados de Henry Selick o Wes Anderson, el imaginario artesanal y naíf de Michel Gondry, la estética lanuda del videojuego ‘Unravel’ (2016) y los estilizados espacios hospitalarios de ‘La cura del bienestar’ (2016), la serie ‘Ratched’ (2020) o el célebre cuadro de Frida Kahlo ‘Henry Ford Hospital’.

Todo este aparato visual está al servicio de la idea central del videoclip: la materialización física de la ansiedad emocional. Rodrigo interpreta a una suerte de enfermera sexy y Marie Curie pop que busca la cura para los corazones “deshilachados”. El problema es que ella misma padece esa dolencia, que se manifiesta a través de una especie de body horror poético y textil.

- Publicidad -

El giro final pone el último pespunte a la metáfora. Cuando la cámara se aleja, descubrimos que el hospital no era más que una gigantesca maqueta, una especie de casa de muñecas construida a partir de cartón, hilos y decorados artesanales. La aparición de una Olivia “real”, que observa y finalmente destruye ese universo en miniatura, sugiere que todo lo visto hasta entonces no era más que la representación física de su propio corazón “descosido”. La única forma de sanar consiste precisamente en derribar el escenario mental donde ha intentado encontrar una cura imposible.

