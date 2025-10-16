La mayoría de los cuentos de hadas contienen elementos terroríficos. En su origen, dentro de la tradición oral, los relatos dirigidos a los niños eran narraciones moralizantes: cumplían una función pedagógica y aleccionadora. La violencia, la crueldad y el miedo servían como catarsis, como una forma de purificación emocional.

Los más sádicos fueron, sin duda, los hermanos Grimm. Su versión de ‘La Cenicienta’ incluye uno de los episodios más perturbadores de la historia de la literatura infantil: las dos hermanastras cortándose los pies -una los dedos y la otra el talón- para lograr encajar en el minúsculo zapato de cristal y casarse con el príncipe. Por si eso no fuera suficiente, el cuento culmina con un castigo aún más cruel: durante la boda de Cenicienta, unas palomas pican los ojos de las hermanastras, condenándolas a la ceguera eterna.

La debutante Emilie Blichfeldt parte de la Cenicienta de los Grimm para mutilarla y sacarle las entrañas. Lo hace mediante tres estrategias narrativas, tres operaciones que van mucho más allá de una simple cirugía estética. La primera consiste en adoptar el punto de vista de la hermanastra mayor. Este cambio de perspectiva permite a la guionista y directora centrar la atención en el sufrimiento de un personaje que lucha por encajar en un ideal estético simbolizado en un delicado zapatito.

La segunda estrategia es reinterpretar el cuento en clave feminista. La presión estética produce monstruos, y esa presión no surge de la nada: la ejerce una estructura social patriarcal que no permite a las mujeres (sobre)vivir sin un hombre que las mantenga, un príncipe azul por el que hay que competir a muerte. En este sentido, resulta especialmente significativo el nuevo rol que adquiere la hermanastra pequeña, el cambio más radical que introduce Blichfeldt respecto al relato original.

Y la tercera, apostar por la comedia y el terror. Con ‘La sustancia’ como referente ineludible (aunque no llegue a alcanzar su potencia visual y alegórica) y guiños formales al cine de Walerian Borowczyk, ‘La hermanastra fea’ combina el humor granguiñolesco, la ironía pop y el horror corporal para coser una afilada sátira gore que funciona igual de bien como divertimento macabro, fantasía de época (la dirección de arte es una maravilla) y perverso cuento de hadas con sustanciosa moraleja.