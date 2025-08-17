escribe aquí...
- Publicidad -

‘Devuélvemela’ nos devuelve las psycho biddy, melodramas de terror con señoras chifladas

Por Joric
0
7.5

Los hermanos Philippou no destacan por su originalidad. ‘Devuélvemela’ está plagada de referentes, muchos de ellos confesados por los propios directores: el gore del Nuevo Extremismo Francés, las fábulas infantiles siniestras con bruja a lo ‘Hansel y Gretel’, el terror con rituales satánicos, el hiperrealismo del found footage (hay que ver lo que les gusta a los cineastas millennials usar la textura del vídeo VHS para dar mal rollo), el thriller con protagonista ciega (‘Sola en la oscuridad’, ‘Terror ciego’) e incluso la reciente ‘Descansa en paz’ (2024)…

Pero hay un referente bastante inesperado, sobre todo porque ha sido un subgénero muy demonizado con los años, acusado de edadismo y misoginia: el psycho biddy, también conocido como hagsploitation. Melodramas de terror protagonizados por señoras locas, feas y viejas (o envejecidas), que viven recluidas en casas apartadas y les da la chifladura cuando tienen compañía. De hecho, ‘Devuélvemela’ podría verse casi como un remake gore y “elevado” de ‘¿Quién mató a tía Roo?’ (1972).

- Publicidad -

La habilidad de los Philippou -que ya demostraron su pericia mezclando terror de sustos y dramón adolescente en ‘Háblame’- está en incluir a una protagonista de hagsploitation de manual en un contexto muy poco “exploitation” (y, por tanto, menos cuestionable desde el punto de vista moral): un drama oscuro y cruento sobre la pérdida, el duelo y el maltrato infantil, atravesado por los códigos del terror demoníaco y extremo, y con una atmósfera muy lograda de abyección malsana y tristeza infinita. Ni pizca de humor, ya sea negro o grotesco. Aquí todo es crudo y doloroso, tan afilado como un cuchillo de cocina.

Además, el personaje está encarnado por una actriz, Sally Hawkins, a quien asociamos con papeles luminosos y positivos como los de ‘La forma del agua’, ‘Happy: Un cuento sobre la felicidad’ o ‘Paddington’. Un contraste que funciona muy bien en la película, gracias también a la fabulosa interpretación de Hawkins. La actriz londinense compone un personaje, situado a medio camino entre la bruja maléfica, la loca sádica y la madre devastada, que está a la altura de, no sé… ¿la Kathy Bates de ‘Misery’, otra gran zumbada del psycho biddy?

Discos recomendados

Los hermanos Philippou no destacan por su originalidad. ‘Devuélvemela’ está plagada de referentes, muchos de ellos confesados por los propios directores: el gore del Nuevo Extremismo Francés, las fábulas infantiles siniestras con bruja a lo ‘Hansel y Gretel’, el terror con rituales satánicos, el...‘Devuélvemela’ nos devuelve las psycho biddy, melodramas de terror con señoras chifladas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com