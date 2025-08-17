Los hermanos Philippou no destacan por su originalidad. ‘Devuélvemela’ está plagada de referentes, muchos de ellos confesados por los propios directores: el gore del Nuevo Extremismo Francés, las fábulas infantiles siniestras con bruja a lo ‘Hansel y Gretel’, el terror con rituales satánicos, el hiperrealismo del found footage (hay que ver lo que les gusta a los cineastas millennials usar la textura del vídeo VHS para dar mal rollo), el thriller con protagonista ciega (‘Sola en la oscuridad’, ‘Terror ciego’) e incluso la reciente ‘Descansa en paz’ (2024)…

Pero hay un referente bastante inesperado, sobre todo porque ha sido un subgénero muy demonizado con los años, acusado de edadismo y misoginia: el psycho biddy, también conocido como hagsploitation. Melodramas de terror protagonizados por señoras locas, feas y viejas (o envejecidas), que viven recluidas en casas apartadas y les da la chifladura cuando tienen compañía. De hecho, ‘Devuélvemela’ podría verse casi como un remake gore y “elevado” de ‘¿Quién mató a tía Roo?’ (1972).

La habilidad de los Philippou -que ya demostraron su pericia mezclando terror de sustos y dramón adolescente en ‘Háblame’- está en incluir a una protagonista de hagsploitation de manual en un contexto muy poco “exploitation” (y, por tanto, menos cuestionable desde el punto de vista moral): un drama oscuro y cruento sobre la pérdida, el duelo y el maltrato infantil, atravesado por los códigos del terror demoníaco y extremo, y con una atmósfera muy lograda de abyección malsana y tristeza infinita. Ni pizca de humor, ya sea negro o grotesco. Aquí todo es crudo y doloroso, tan afilado como un cuchillo de cocina.

Además, el personaje está encarnado por una actriz, Sally Hawkins, a quien asociamos con papeles luminosos y positivos como los de ‘La forma del agua’, ‘Happy: Un cuento sobre la felicidad’ o ‘Paddington’. Un contraste que funciona muy bien en la película, gracias también a la fabulosa interpretación de Hawkins. La actriz londinense compone un personaje, situado a medio camino entre la bruja maléfica, la loca sádica y la madre devastada, que está a la altura de, no sé… ¿la Kathy Bates de ‘Misery’, otra gran zumbada del psycho biddy?