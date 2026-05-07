KNEECAP / FENIAN

El 20 de agosto del año pasado, Mo Chara tuvo que acudir a un juzgado de Londres acusado de terrorismo por haber portado una bandera de Hezbolá durante un concierto. Las imágenes lucían impresionantes en Instagram: el miembro de KNEECAP era asediado por fotógrafos y defensores de su causa, y se tuvieron que colocar vallas por lo que pudiera pasar. La policía hubo de custodiarle, llevándole prácticamente en volandas a las puertas del juzgado, nunca supe si para protegerle o por considerarle un delincuente demasiado peligroso. Una multitud gritaba «FREE MO CHARA».

La causa fue archivada y declarada nula por un defecto de forma. Ahora KNEECAP publican un disco con el que reivindican sobre todo el gaélico irlandés, pero también nos recuerdan que aquellas imágenes no tenían nada de impresionantes. Que lo impresionante es el genocidio en Gaza.

- Publicidad -

El paso de Mo Chara por los juzgados es recogido expresamente en el estribillo de ‘Carnival’, en el que escuchamos el referido cántico popular. Entre medias, opiniones políticas tan fundamentadas como «investiga a la gente que se une a ejércitos, en lugar de a la gente que se opone a un puto genocidio» o «la historia os recordará como pedazos de mierda y jamás seréis perdonados».

A continuación aparece un tema llamado explícitamente ‘Palestine’, con un rapero de Ramallah llamado Fawzi, y un texto en árabe -las letras se han facilitado en inglés a la prensa- que habla de «repartirse Francia entre Siria y el Líbano», «poner un muro alrededor de París», un «puesto de control fronterizo en Ámsterdam», «invadir Bretaña» y que «Libia se quede Italia». Una historia al revés que desafía al público más conservador y aletargado. En otra canción, ‘Smugglers & Scholars’, celebran que les hayan llamado «terroristas» porque eso les ha hecho «levantarse de la cama».

- Publicidad -

Estas primeras canciones de ‘FENIAN’ son lo que el público espera exactamente del grupo más político del momento. El álbum se abre con ‘Éiire go Deo’, un manifiesto entre el trip hop, el kraut y el spoken word sobre la importancia de que se hable gaélico irlandés. De ahí que el disco se llame ‘FENIAN’, una palabra que pasó de referirse a un guerrero irlandés a los rebeldes contra la dominación británica, luego se usó de manera despectiva para designar «catetos» y ahora KNEECAP se reapropian en positivo. «Necesitamos que la gente hable el idioma, pero más que eso, tener una infraestructura social», «porque el lenguaje está conectado con el país y esperamos que todos entendáis que está conectado con todos vosotros».

Las «segundas canciones» de ‘FENIAN’, es decir, el tramo medio del álbum, es lo que el público festivalero espera exactamente de KNEECAP. Ahí encontramos ‘Liars Tale’, una especie de «call & response» con mención a Netanyahu que podría sonar en manifestaciones, por ejemplo con ese «nuestra historia es chuparle la polla a América». También la producción electrónica apropiadamente llamada ‘FENIAN’, con un estribillo contagioso y el grito «gracias a Dios que somos irlandeses». Y canciones tan prestas para la rave como ‘Big Bad Mo’ -Primal Scream circa ‘XTRMNTR’ meets drum&bass-, o la pegadiza ‘Cold at the Top’.

Tras temas más testimoniales, algo ya reiterativos como ‘Occupied 6’ y ‘Gael Phonics’, el álbum se entrega a una faceta más personal. ‘Cocaine Hill’ sufre un insomnio casi suicida, desde luego muy angustioso, como consecuencia del consumo de drogas, y ‘Irish Goodbye‘ es una despedida para una madre que se quitó la vida, la de Móglaí Bap.

Con sonoridades más o menos cercanas a gente como Tricky, a veces incluso más canallas a lo Eminem o Die Antwoord, y en la última pista junto a Kae Tempest, más cerca por tanto de este, KNEECAP se asientan como uno de los grupos a la vez más agresivos y a la vez más sensibles del panorama actual. En 2026 es habitual tener que ser las dos cosas a la vez: no se puede ser equidistante ni «nice» cuando se trata de ciertos asuntos. Como un buen Reels, KNEECAP son combativos, divertidos, eficaces en el mensaje y además escuetos. El corte más largo dura 3:40.