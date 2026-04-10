Fangoria dicen que solo «la gente boba será sustituida por la IA»

Fangoria han concedido una entrevista de esas que solo ellos saben dar, con un montón de titulares pronunciados con la firme intención de epatar, divertir o polemizar, incluso a veces dejando contradicciones entre el propio dúo o entre sí. En este caso ha sido con el diario El País, en promoción de su próximo disco ‘La verdad o la imaginación’, que se ha presentado con un single llamado ‘Me voy’. El álbum se define como «puro y duro eurodance», perteneciente al género de «la electrónica y el dance europeo», aunque en la entrevista no se dan más detalles del mismo.

Es la inteligencia artificial lo que está copando titulares. En un momento Nacho Canut dice que toda la música que ha intentado hacer con IA es «una mierda», y se anima a pronosticar: «La inteligencia artificial no sustituirá a la inteligencia natural. La gente que es boba será sustituida por la IA, pero los que son naturalmente inteligentes no tienen de qué preocuparse». En otro momento dice: «La IA está fenomenal. No tengo nada en contra de ella. No puedes tener nada en contra de la inteligencia. Si se llamara idiotez artificial, la cosa sería distinta».

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El dúo conformado por Alaska y Canut también habla sobre lo latino, y ahí es Olvido quien deja una imagen desternillante sobre este género: «A nosotros nos gusta, pero a nuestros cuerpos no. Es como cuando los faros de un coche iluminan a una gacela y se queda paralizada. Nosotros somos la gacela». Añade: «Adoramos a Celia Cruz y Fania All-Stars, pero nosotros somos más de Kraftwerk».

Por su parte, Nacho aporta: «Nos encanta Bad Bunny, nos encanta lo latino, pero miramos a Europa».

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En otro momento de la entrevista, Canut sentencia que «todo lo importante en España ocurrió hace 50 años. Todo lo importante viene de finales de la década de 1970».

Y es al final cuando no se aclaran sobre si son nostálgicos o no, sobre si el mundo está mejor que nunca o no. Asegura Nacho Canut pese a todos los conflictos bélicos del presente: «Yo es que no soy pesimista, así que no lo soy con el presente. Creo que todo va a ir a mejor, como siempre. Cada vez hay menos hambre y cada vez muere menos gente en las guerras. Las cifras lo avalan». Cuando el entrevistador Martín Bianchi le dice que hemos vuelto a la Guerra Fría responde: «Y antes de la Guerra Fría era Vietnam. Siempre hay algo. Siempre estamos igual y con las mismas cosas, pero no soy pesimista. Creo que todo va a mejor».