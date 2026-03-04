Fangoria, entre ABBA y los dos PSB, en ‘Me voy’

Fangoria han estrenado en la madrugada del martes al miércoles el primer single de su nuevo disco de estudio, el primero 10 años después de ‘Canciones para robots románticos‘. Este salía en febrero de 2016. Entre medias, dos malogrados discos de versiones, una trilogía de EP’s que incluyó el tema ‘Momentismo absoluto’, un par de álbumes en directo y sobre todo multitud de conciertos por todo el país.

Alaska confirmaba en Pasapalabra -dónde mejor que en el verdadero programa líder de Antena 3- que el nuevo álbum de Fangoria se llamará ‘La verdad o la imaginación’ y saldrá a finales de abril. El primer adelanto ‘Me voy’ no es una adaptación del reciente reggaeton alternativo homónimo de Miss Caffeina, sino esa canción que dejaron caer al final de un medley en Benidorm Fest.

‘Me voy’ tiene la marca de sus cuatro autores (Olvido Gara, Nacho Canut, Mauro Canut y Fernando Delgado), así como de su co-productor Juan Sueiro. El otro co-productor es Matt Pop, quien ha trabajado en remixes recientes de Erasure o Ace of Base.

Si líricamente ‘Me voy’ es un nuevo canto a la libertad, de autoafirmación, de autoconvencimiento de dejar atrás una relación que no ha salido bien o ya ha dado todo de sí; la música nos sitúa en la vena de electropop normativo de Fangoria. La inspiración de la melodía podría ser ABBA, y la de la producción, Pet Shop Boys. Otra PSB viene a la mente, Paloma San Basilio, aunque solo sea porque esta parecía ya la inspiración melódica de ‘Geometría polisentimental‘.

Fangoria asientan así esa faceta «made in Spain», un tanto folclórica, que siempre estuvo en su ADN y consolidaron especialmente en algún punto intermedio entre ‘El extraño viaje’ y ‘Absolutamente’, intentando sumar un nuevo hit a ese setlist que suelen pasear por festivales y pueblos de España. No parece casualidad que Benidorm fuera precisamente el escenario elegido para estrenar la canción. Sobre los tiempos rupturistas de ‘En mi prisión’, ‘Electricistas’ o incluso ‘Dramas y comedias’… pasapalabra.