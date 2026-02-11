Fangoria cuela un nuevo tema en su medley del Benidorm Fest

Fangoria han sido los encargados de inaugurar la primera semifinal de Benidorm Fest 2026 con un medley que ha rescatado dos de los mayores himnos del dúo: ‘Dramas y comedias’ y ‘Espectacular’. No solo eso. Justo antes del final de la actuación, el grupo de Alaska y Nacho Canut ha desvelado algunas líneas de lo que podría ser su nuevo single.

Acompañados de su equipo de baile y antes de presentar a los aspirantes del festival, Fangoria han ocupado el escenario del Palau d’Esports l’Illa de Benidorm y no solo han interpretado dos de sus mayores éxitos. Los últimos 30 segundos del número estuvieron dedicados a una nueva canción de la que solo conocemos un par de líneas: «Tú te quedas, yo me voy / Se terminó / Tú te quedas, yo aquí estoy». Después, la actuación termina abruptamente.

Hay quien teoriza sobre que estas líneas puedan ser una referencia a la decisión de España de retirarse de Eurovisión por la continuidad de Israel en el certamen, pero no parece lo más probable. Desde luego, una frase como «tú te quedas, yo me voy» puede tener más de un significado.

La gala presentada por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand terminó con los primeros seis clasificados de Benidorm Fest 2026: Tony Grox y LUCYCALIS, Izan Llunas, KITAI, Miquel Herzog Jr., Kenneth y el dúo formado por María León y Julia Medina. Dora & Marlon Collins, Greg Taro y Luna Ki, por otro lado, no se han clasificado.