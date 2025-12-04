España se retira de Eurovisión por la continuidad de Israel

España no participará en Eurovisión 2026. Así lo ha anunciado RTVE este jueves, después de que las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER, hoy en Ginebra, hayan aprobado la continuidad de Israel en el concurso, en el marco de una masacre en Palestina que no tiene fin, ni siquiera tras el anuncio de un alto el fuego. Irlanda, Países Bajos y Eslovenia han confirmado también su retirada del concurso.

Las recientes declaraciones de José Pablo López, presidente de RTVE, en las que reafirmaba su postura de que la corporación pública abandonaría Eurovisión si Israel participaba por segundo año consecutivo en guerra, llegan ahora a su lógica conclusión.

- Publicidad -

La retirada de RTVE supone que la televisión pública no emitirá la final de Eurovisión 2026, prevista para el 16 de mayo, ni tampoco sus semifinales de los días 12 y 14. En cuanto al Benidorm Fest, se espera que el certamen se celebre con normalidad, pese a la cancelación de la meta eurovisiva.

RTVE informa de que la Corporación ha solicitado realizar una votación específica sobre la participación de Israel en Eurovisión, y que la UER la ha rechazado. «Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», indica la entidad pública.

- Publicidad -

En su intervención ante la Asamblea General, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha reconocido los esfuerzos de la UER y del Grupo de Referencia por proteger los principios y valores de Eurovisión, pero los ha tildado de «insuficientes».

Morales también ha expresado preocupación por la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026, señalando que la situación en Gaza y el uso político del festival por parte de Israel dificultan mantenerlo como un «evento cultural neutral», y ha criticado la «instrumentalización del voto en las recientes ediciones y la ausencia de sanciones a este respecto», señalando que no se deberían «aceptar dobles raseros» sino garantizar la «neutralidad y transparencia» del concurso.

- Publicidad -

Esta es la primera vez en la historia que España se ausenta de Eurovisión, ya que ha participado de manera ininterrumpida en el festival desde su debut en 1961.