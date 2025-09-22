Benidorm Fest, con o sin Eurovisión

RTVE ya ha decidido que España no participará en Eurovisión si continúa concursando Israel, cuyo gobierno está produciendo un genocidio en Gaza. En varios programas pasados hemos debatido sobre esta cuestión y apoyado esta decisión. En el capítulo de hoy del podcast «Revelación o Timo» nos centramos en Benidorm Fest en sí mismo: en su interés al margen de Eurovisión, en lo que puede representar para los artistas, en cuánto España necesita un certamen con este valor cultural como en Italia lo es desde hace décadas San Remo. Nos visita César Vallejo, director de Benidorm Fest, en la primera entrevista que concede esta temporada.

Este miércoles 24 de septiembre finaliza el plazo para que los artistas se presenten a Benidorm Fest. Desde JENESAISPOP animamos a todos los artistas, de todos los tamaños, a presentarse. Si bien creemos que la participación de Israel va a llevar a muchos artistas europeos a ni plantearse acudir a las finales nacionales, en este caso la garantía de que el ganador de Benidorm Fest no coincidirá con Israel, puede ser un aliciente.

España debe buscar un certamen en el que la victoria en sí misma -o incluso la mera participación- sea un valor, de nuevo al modo de San Remo, cuyo ganador en ocasiones decide no acudir a Eurovisión, como ha ocurrido este mismo año.

Preguntamos a Vallejo sobre aquellos años en que RTVE no salía tanto a ganar como sí ocurrió con Chanel. Sobre la variedad de la selección y los cupos de estilos de Benidorm Fest, afirma que “el indie ha ayudado a elaborar la identidad de Benidorm Fest”. No esquivamos la presión de los contratos y compromisos con RTVE que pueden espantar a los artistas más populares. Y hablamos también de la contratación de Sergio Jaén como escenógrafo.

Pese a que hoy por hoy no sabemos si España concursará en Eurovisión, Vallejo recuerda que “la celebración de Benidorm Fest está garantizada” y que se está “trabajando en hacer un gran espectáculo desde junio”. Será “menos un talent y más un espectáculo puro audiovisual”. Incluso se muestra optimista con las posibilidades de España en Eurovisión en años venideros: «El objetivo es quedar bien. Es una demanda. Y España tiene posibilidades de quedar bien y de ganar, con la música que hacemos (…) Ana María Bordas ha tenido muchas críticas, pero ella es la constructora de un sistema de producción que nos permitiría ahora mismo poder organizar Eurovisión. Eso antes no sé cómo lo hubiéramos resuelto. Ahora hay un granaje estructural de profesionales que saben cómo poderlo hacer y nos permitiría organizarlo». Pone la organización de Eurovisión Junior en Madrid como prueba.

Planteamos la cuestionable calidad de los temas candidatos de Azúcar Moreno o Sonia y Selena, o la falta de “winner alerts” en la pre-selección. Vallejo reconoce que no esperaba la mala posición de Melody. «¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado 13ª? ¿Qué valoración hubierais hecho? ¿Qué margen de puntos hay, entre el 13 y el 26? A partir de un valor, todo está muy pegado y muy cerca. Melody hizo una cosa increíble, que no había ocurrido, consiguió enganchar con un target que no habíamos tenido: con el familiar. Todos los niños del país se saben su canción. Nos escriben niños que quieren venir. Eso lo consigue Melody. Los números en Spotify son francamente buenos (…) No es justo juzgar algo por un resultado. Si ella hubiera quedado 15ª… pero su trabajo ahí está». César se compromete a hacer más promoción de las canciones aspirantes, que se desvelarán en diciembre, y además, RTVE apoyará a los artistas al modo de lo que ya se hizo con la Vuelta Ciclista y Miss Caffeina.

