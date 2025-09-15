España decidirá mañana si participa o no en Eurovisión

Después de Irlanda, Países Bajos, Islandia y Eslovenia, España podría ser el siguiente país en decidir su retirada de Eurovisión si la candidatura de Israel sigue en pie. De hecho, según ha avanzado el programa de La 1 ‘Directo al grano’ y ha confirmado El País, el Consejo de Administración de RTVE decidirá esta cuestión mañana mismo, martes 16 de septiembre, alrededor de las 9:30h.

El genocidio en Gaza, que ya ha dejado más de 64.000 muertos, está haciendo que muchas delegaciones se cuestionen su participación en Viena 2026. José Pablo López, presidente de RTVE, ha asegurado que propondrá la retirada de España del concurso en caso de que la UER mantenga a Israel en la competición. El País matiza, además que 10 de los 15 consejeros se mostrarían a favor de la iniciativa de José Pablo López.

El anuncio llega un día después de las manifestaciones en Madrid por La Vuelta, que acabó siendo cancelada, a causa de la participación del equipo israelí. Por otro lado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha declarado en múltiples ocasiones su deseo de que España no participe en Eurovisión si la delegación israelí sigue en la competición. La última, este lunes en RNE: «Si no logramos expulsar a Israel, España no debe participar».