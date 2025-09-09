España decidirá si va a Eurovisión 2026 en diciembre

A 9 de septiembre, únicamente 24 países han confirmado su participación en Eurovisión 2026. Es una cifra inusitadamente baja para las fechas en que nos encontramos y para la participación habitual del certamen, que suele rondar los 40 países.

Israel sí está entre los confirmados, y tras su 2º lugar en la pasada edición, de nuevo polémica por su carácter político y un genocidio en Gaza en el que ya han muerto más de 64.000 personas, varias delegaciones no saben qué hacer. Hay una serie de países que no han confirmado por diversos problemas de burocracia interna, como Bélgica, Italia o Polonia; pero hay otra lista de países esperando el prometido debate sobre la participación de Israel en el festival, y entre ellos está España.

Islandia ha anunciado que su decisión depende de si se consiente la participación de Israel: decidirán en diciembre. Países Bajos ha afirmado estar en conversaciones similares, que prefiere mantener en privado. Eslovenia ha pedido que se revise el sistema de votación y ha indicado «que no participará si participa Israel». Y hoy hemos sabido algo más sobre lo que ocurrirá con España.

Al tiempo que se han anunciado algunas novedades técnicas de cara al Benidorm Fest, cuyo plazo para que los artistas se apunten dura hasta el 24 de septiembre (el jurado tendrá menos visibilidad, se podrá asistir a los ensayos), RTVE ha confirmado que Benidorm Fest se celebrará tanto si su ganador acude a Eurovisión, como si España decide no participar. Es decir, la opción de que el ganador de Benidorm Fest no vaya a Eurovisión ya está sobre la mesa.

RTVE fue pionera en solicitar a la UER un debate profundo sobre la participación de Israel, para lo cual fue emplazada a este otoño. Como informa Vertele, el plazo para que las delegaciones anuncien si se presentan a Eurovisión o no, se ha alargado hasta diciembre, y será entonces cuando se conozca la decisión de RTVE. Pase lo que pase con Eurovisión, la cadena pública ha garantizado que el Benidorm Fest 2026 seguirá adelante, y tendrá lugar entre los días 10 y 14 de febrero, algo más tarde de lo habitual. Los aspirantes seleccionados se conocerán en la primera quincena de octubre, y podrán trabajar ya con el flamante nuevo director artístico, Sergio Jaén, si así lo desean.

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, además ha declarado esta mañana en ‘La hora de RTVE’ que no presentarse a Eurovisión es una medida que considera adecuada: “Es una decisión de RTVE, pero lo que puedo decir es que si Israel participa y no logramos expulsarla, habrá que adoptar medidas como la que usted menciona», respondía al equipo de Silvia Intxaurrondo.