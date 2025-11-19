España se aleja de Eurovisión

José Pablo López, presidente de RTVE, ha vuelto a dejar clara la postura de España respecto a la participación de Israel en Eurovisión y ha respondido a las palabras del director general de la televisión austriaca, que habría intentado este martes convencer al resto de países de no retirarse del concurso.

En una rueda de prensa celebrada este martes, Roland Weissman, director general de la ORF, se puso de parte de Israel al asegurar que querían ser «anfitriones para todos» en la edición de este año: «Son 70 años, hay algo que celebrar». Weissman llamó a la participación del «mayor número posible de emisoras», además de anunciar que Bulgaria, Rumanía y Moldavia volverían al concurso tras ausentarse el año pasado.

Aquí es donde entra José Pablo López, que ha dejado todo claro en un breve tweet en el que ha desmentido las informaciones que afirmaban que la televisión anfitriona había intentado convencer a España de no retirarse del concurso si Israel participa: «Aquí no han llamado», ha sentenciado.

«El Presidente de la tv austriaca ORF sí ha estado reunido con el Presidente de Israel para que quede clara la politización del concurso», ha continuado el presidente de RTVE. Este se refiere a la reunión que tuvo Weissman con Isaac Herzog a principios de mes en Jerusalén. López sigue con un dardo a la UER: «¿Esto no era un festival en el que no participaban los países sino las televisiones? Eso decía UER», pregunta. «Sin complejos», concluye.

De esta forma, España afianza su postura respecto a la participación de Israel y deja claro que se retirará del concurso si finalmente la KAN forma parte de la competición. Esta cuestión se decidirá a principios de diciembre durante la Asamblea General de la UER.