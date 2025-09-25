«Como eurofán me duele muchísimo no emitir Eurovisión»

Nuestro último podcast versa sobre Benidorm Fest. Su director, César Vallejo, nos responde cuestiones sobre el futuro del certamen durante más de una hora. Entre otras, si al presidente de RTVE José Pablo López le gusta Eurovisión.

Hoy el mismo José Pablo lo ha dejado claro en la Comisión Mixta de Control Parlamentario. Allí se ha viralizado en redes su larga respuesta a los ataques de Vox («No estamos para blanquear ni exaltar el franquismo»), pero también ha hablado largo y tendido de Eurovisión. Ante la pregunta planteada sobre la participación de España, formulada por un Senador del Grupo Parlamentario Vasco, ha dicho: “Como eurofán que soy me duele muchísimo no emitir Eurovisión, pero hay cuestiones que están por encima del entretenimiento”, ha zanjado, como informa Vertele.

José Pablo López ha explicado que se ha llegado a la decisión ya votada de que España no participará en Eurovisión si lo hace Israel, tras desoírse varias de sus peticiones a la UER. “Si hemos llegado a este punto es porque hemos agotado previamente una serie de negociaciones y propuestas que vemos que caen en saco roto con la política que se viene desarrollando en la UER. Por supuesto que hay alternativas para que Israel no participe sin que sea expulsada por la Unión Europea de Radiodifusión. Cuando se produjo la invasión rusa en Ucrania, a Rusia se le expulsó de Eurovisión y de la UER. En este caso nadie ha planteado que se expulse a la televisión israelí de la UER, simplemente se ha pedido reiteradamente que no se le dé visibilidad en el concurso».

El presidente espera que la UER recapacite estas semanas y no sea necesario llegar a la votación de diciembre. «Espero que por el bien de la UER no tengamos que llegar a este punto de someter a toda la estructura a la tensión de una votación final por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades y no han dado un paso al frente en este punto».

Y es que además, López cree que Israel puede ganar en 2026, si se repiten las circunstancias de 2024 y 2025: “todos somos conscientes de que el Festival de Eurovisión no es un mero festival de canciones, es algo más que un festival de canciones. La carga política que tiene es enorme y buena prueba es lo que ha sucedido en los últimos años. Lo sabemos todos, lo sabe la UER, lo sabe Israel y por eso se utiliza políticamente. Y por eso, si nada cambia, es muy probable que la canción que represente Israel pueda alzarse con el triunfo este año en el Festival de Viena”.

En cuanto a las polémicas decisiones de la UER, se explaya: «Realmente sorprende el argumentario que en este momento está desplegando la UER para defender la presencia de la televisión pública de Israel, porque es una televisión que, de manera manifiesta, de manera continua, está apoyando todas las actuaciones del ejército de Israel en Gaza».

