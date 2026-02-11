DORA y Luna Ki salvan la 1ª semi de Benidorm Fest del tedio, pero son eliminadas

Tony Grox y LUCYCALIS, Izan Llunas, KITAI, Miquel Herzog Jr., Kenneth y el dúo formado por María León y Julia Medina han sido los primeros seis clasificados de un Benidorm Fest 2026 que no ha dejado favoritos claros ni grandes sorpresas. La única escena más o menos memorable ha sido el momento en que DORA ha acercado el micrófono a Marlon mientras el cantante estaba agachado, simulando un pene. Y hasta esa idea parecía sacada de una actuación de Troye Sivan de hace dos años.
El voto popular ha eliminado la propuesta de DORA y Marlon Collins, que, apoyada solo por el jurado, sí podía presumir de ser la más arriesgada, con DORA y Marlon interpretando ‘Rakatá’ frente a lo que parecía un rosetón flotante y rebosando sexualidad. Le han puesto ganas y se notaba que confiaban en su propuesta a pesar de su extrañeza, pero el voto demoscópico los ha hundido.
Luna Ki, por su lado, llevaba la mejor canción de la edición, la divertida salsa de ‘Bomba de amor‘, pero Luna Górriz no ha transmitido su vibrante energía en una actuación dubitativa que ha empequeñecido la canción en lugar de engrandecerla, pese a algún momento de lucimiento vocal. Finalmente Luna Ki, que ha abandonado el plató antes de las votaciones por sentirse «indispuesta», según ha comunicado la co-presentadora Inés Hernand, no ha recibido puntos suficientes en ninguna categoría de votación. Como mínimo, la canción merecía mayor reconocimiento del que se le ha concedido.
KITAI han entrado a la final con el rock de ‘El amor te da miedo’, ofreciendo una actuación clásica pero efectiva en su juego de cámaras, y después reivindicando el «amor libre» durante su entrevista posterior. KITAI, por cierto, parecían favoritos de Inés Hernand, que ya sabemos que es rockera aunque no haga ascos a otros estilos. Hernand, que presenta la quinta edición de Benidorm Fest -la primera sin billete a Eurovisión- junto a Jesús Vázquez y al debutante Javier Ambrossi, que se ha coronado invocando el «AMOLAP» delante de Paloma San Basilio, ha vuelto a ser lo mejor de la gala gracias a un repertorio de bromas que ha incluido pullas al PP y a la crisis de la vivienda, aunque también algún chiste cuñado forzado, como ese «siempre que lo ponemos, lo KITAI» que ha tenido delito, aunque no tanto como Ambrossi disfrazado de Vázquez durante su etapa musical.
La mayor sorpresa es la clasificación a la final de Miquel Herzog Jr., ya que ‘Mi mitad’ es la canción menos escuchada de toda la edición. Su torrente de falsete e incursiones al piano han construido una actuación dramática y dinámica que ha ganado a la audiencia gracias a su calidad vocal, aunque la emoción parece haberle desbordado en algunos falsetes salidos de madre. De hecho, por momentos la primera semifinal de Benidorm Fest ha parecido Falsete Fest, más bien.
En esa dirección ha competido también Greg Taro, que no ha clasificado ‘Velita’, probablemente por depender demasiado de la canción, sin ofrecer un mínimo de puesta en escena. Todo lo contrario que Izan Llunas y el dúo de Tony Grox y LUCYCALIS, ambos clasificados.
Llunas ha presentado ‘¿Qué vas a hacer?’ frente a una torre de cortinas casi igual de grande que su micrófono, y de la cual han emergido sus bailarines. La propuesta de Llunas ha sido correcta, pero mejorable, ya que el artista ha ofrecido una actuación vocal irregular, marcada por la falta de aire en el primer estribillo.
Tony Grox y LUCYCALIS, en la foto que ilustra este post, han servido una puesta en escena etérea que simulaba una plaza de pueblo o una pila bautismal minimalista. Su ‘T AMARÉ’ ha ganado oyentes de forma notable y su propuesta musical de urban-flamenco-pop claramente responde a una sensibilidad muy actual, pero la actuación visualmente ha dejado poca huella.
Kenneth, que parte como favorito y principal rival de Miranda! y bailamamá, ha recurrido al falsete también en el clímax de ‘Los ojos no mienten’ y ha entrado a la final porque su canción suena a siglo XXI y ha servido voz, baile y energía a la altura. La decepción ha llegado en un «dance break» que ha aspirado a Chanelazo, pero ha sido todo un «coitus interruptus» porque en todo momento parecía el inicio de una coreografía que no se terminaba de desarrollar.
Favoritas del público, pero no del jurado, han sido María León y Julia Medina, finalmente aupadas por el voto demoscópico. Para ‘Las damas y el vagabundo’, su himno feminista heterobásico, León y Medina han apostado por una actuación tipo divas del pop que ha puesto el foco en ambas intérpretes, que se han vuelto locas y han tirado sus pies de micro de una patada. Si no hubiera sido porque ambas han tocado su propia guitarra durante un instante, casi habrían parecido Shakira y Jennifer Lopez en la Super Bowl. Una actuación tan anticuada como su canción, clara aspirante a ‘Nochentera’ de esta edición, pero representativa de una primera semifinal que ha carecido de la ambición de las anteriores. Ninguna propuesta se ha crecido realmente en esta primera gala, ni ha acabado de explotar su potencial. Acaso la de Herzog y porque iba el último de los últimos.
VOTACIONES DEL JURADO
1.- Dora y Marlon Collins
2.- Miquel Herzog Jr.
3.- Kitai
4.- Tony Grox y LUCYCALIS
5.- Izan Llunas
6.- Kenneth
VOTACIONES DEL PÚBLICO
1.- Izan Llunas
2.- Kenneth
3.- María León y Julia Medina
4.- Miquel Herzog Jr.
5.- Kitai
6.- Tony Grox y LUCYCALIS
