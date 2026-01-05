Puede que Benidorm Fest se celebre a mediados de febrero sin demasiado hype, teniendo en cuenta que su vencedor en este caso no representará a España en Eurovisión, porque nuestro país no va a participar en el certamen. Pero también puede que las puestas en escena, con la supervisión de Sergio Jaén, se terminen de viralizar tras su paso por la tele. Recordemos que si ‘Nochentera’ arrasó, terminó de ocurrir una vez que tuvo esa exposición ante millones de espectadores, tras haber dado algunas señales antes. Ahora, RTVE ha de currarse otro tipo de hype con teasers, fragmentos en redes y otras formas de promoción, y los 150.000 euros que hay en juego para el ganador son parte del camino.

De momento algunas canciones que han destacado en streams son las de Luna Ki, que reseñaremos en breve; la de Kenneth, que ha pasado a ser la 2ª más escuchada estos últimos días; y la de Miranda! con bailamamá, que permanece como la más escuchada ya cerca del millón de streamings en Spotify. ‘Despierto amándote’ es la Canción del Día hoy.

Estamos ante la típica producción colorida y algo estridente de Miranda!, uno de los grupos más exitosos de Argentina: llegaban a Benidorm Fest con unos 11 millones de oyentes mensuales, más o menos los mismos que tiene Aitana, para hacernos una idea.

Centrada en el electropop en este caso, podría haber funcionado muy bien en Europa por lo que tiene de French Touch y por lo que tiene de italo. Sus influencias parecen Cerrone, Moroder, Daft Punk, John Carpenter y, si atendemos a ese teclado vampírico, las bandas sonoras de terror de los años 70 y 80, giallo incluido. Si fuera una canción que ya ha competido en Eurovisión, sería ‘Vampires Are Alive’ del suizo DJ Bobo, y si fuera una canción que ya ha competido en Benidorm Fest, sería ‘Culpa’ de Javiera Mena.

Pero el gran gancho de ‘Despierto amándote’ es ese «iaiai, oaiai» que remite a ‘Dragostea Din Tei’, el «one hit wonder» de 2003 que, en manos de los rumanos O-Zone, mucha gente asocia erróneamente a Eurovisión. Es el caso de este usuario de reddit, que se preguntaba si alguien más recordaba haber visto este tema en el festival. El tema de Miranda!, que ya era bueno y recordable per se, pasa a otro nivel de iconicidad con esta parte, y ardemos en deseos de comprobar qué representación tiene en vivo.

La canción es un canto al amor de alguien que quiere «demasiado» hasta el punto de poder agotar a la otra persona. La interpretan sobre todo Juliana Gattas por parte de Miranda! y bailamamá, que se presenta como el nuevo proyecto de «composición, producción y DJ» de Óscar de Varry Brava, quienes ya pasaron con éxito por Benidorm Fest con ‘Raffaella’. No obstante, en los créditos de composición de ‘Despierto amándote’ tan solo figuran Alejandro Sergio, co-líder de Miranda!, aquí sobre todo a los coros; el productor argentino Cachorro Lopez y Didi Gutman de Brazilian Girls.

