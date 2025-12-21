Miranda! y Luna Ki, lo más oído de Benidorm Fest 2026

Desde hoy 21 de diciembre se conocen los datos acumulativos de reproducciones en Spotify de las canciones de Benidorm Fest 2026 correspondientes al segundo día completo (sábado). Ninguna llega al top 200 de Spotify España de momento.

Los datos del primer y segundo día dan como ganadora a ‘Despierto amándote’ de Miranda y Bailamamá, que supera la 200.000 reproducciones (‘Tócame’ de MAYO rebasa las 300.000, pero se publicó en septiembre; sus datos post-Benidorm Fest la posicionan en octavo lugar).

En segundo puesto encontramos a Luna Ki con ‘Bomba de amor’, que suma casi 90.000 reproducciones en su segundo día. Como tercer favorito parte Kenneth con ‘Los ojos no mienten’, que marca 63.000 streams. En otras palabras, Miranda! y bailamamá parten con favoritos con mucha diferencia, beneficiados por supuesto por la popularidad de la banda argentina, que ya era muy conocida.

Completarían el top 8 de favoritas ‘T amaré’ de Tony Grox y LUCYCALYS, ‘Sobran gilipollas’ de Funambulistas -incluida en el puesto 15 de la playlist Todo indie-, ‘Bailándote’ de Dani J, ‘Las damas y el vagabundo’ de María León y Julia Medina y la mencionada ‘Tócame’ de MAYO. ‘Mi mitad’ de Mikel Herzog Jr. es la canción menos reproducida, pero recordamos que estos son simplemente datos iniciales.

MIRANDA!, bailamamá – Despierto amándote 200.689

Luna Ki – Bomba de amor 88.575

KENNETH – Los ojos no mienten 63.083

Tony Grox, LUCYCALYS – T Amaré 58.668

Funambulistas – Sobran gilipollas 50.488

Dani J – Bailándote 50.284

Maria León, Julia Medina – Las damas y el vagabundo 46.472

MAYO – Tócame 44.954

—

Rosalinda Galán – Mataora 38.033

Atyat – Dopamina 31.591

Asha – Turista 28.215

Greg Taro – velita 26.542

Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer? 26.265

Kitai – El amor te da miedo 26.012

DORA, Marlo Collins – Rákata 25.288

Ku Minerva – No volveré a llorar 22.308

The Quinquis – Tú no me quieres 20.181

Mikel Herzog Jr. – Mi mitad 15.824

