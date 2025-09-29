Lo mejor de Luna Ki está por venir

Recientemente, Luna Ki invitó a la prensa a escuchar sus nuevas canciones. El tema con que se abre el camino hacia su nuevo álbum se llama ‘No soy diosa’. Así se ha revelado estas últimas semanas cuando un «teaser» sustituyó el audio de su hit ‘Septiembre’ en Spotify. Desde el pasado viernes, ‘Septiembre’ volvió a ser ‘Septiembre’ y la gente ha podido conocer a la nueva Luna Ki, tras un viaje que, como ella misma contó entre lágrimas en dicha presentación, casi se la lleva por delante.

‘No soy diosa’ es una canción a piano en la que Luna Ki pelea por mantener los pies en la tierra. Entre los juegos de palabras, «Quiero ser real y no una reina», «Quiero ser tu mujer y no tu reina» o «Que me beses los labios, no los pies».

En sintonía con la desnudez del tema, la voz de la artista aparece exenta de Auto-tune y moduladores vocales, mientras el piano lo ha tocado Roberto Carcassés, quien ha colaborado con nombres del tamaño de Chucho Valdés o George Benson.

Pero fue la propia Luna Ki quien tocó el piano ella misma en la referida merienda, como podéis ver en el vídeo bajo estas líneas, antes de pinchar otros temas que estarán en su próximo álbum. Hubo un momento para la salsa en un hitazo dedicado a una prostituta; hubo momentos para el pop-rock en la onda de Pignoise; e incluso para el sonido argentino de unos Rodríguez.

Una gran variedad compositiva, en todos los casos con mayor potencial comercial que este ‘No soy diosa’, lo cual deja esta canción como una especie de presentación especial y mimada de una nueva era, como «reboot» o «rebranding», avance de un disco en el que Auto-Tune y derivados serán ya mucho más circunstanciales. Bienvenidxs a una renovada (y aún mejor) Luna Ki.



