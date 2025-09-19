«Algo cambiará cuando escuches ‘Septiembre‘», ha anunciado Luna Ki recientemente en sus redes. Lo que ha cambiado es la canción misma: desde hace días ‘Septiembre’ está disponible en Spotify pero con el audio cambiado. El lugar del mayor éxito de Luna Ki, suena un anuncio de su canción nueva, ‘No soy diosa’, que se publica el 26 de septiembre.

Según la autora de ‘CL34N‘ (2022), es la primera vez que un artista hace algo así. Hasta ahora había sido habitual que los usuarios de Spotify no suscritos al servicio Premium escucharan anuncios entre canciones. Pero es inaudito que el anuncio esté insertado dentro de una canción con millones de escuchas, suplantando la canción en sí. ‘Septiembre’ figura en diversas playlists, pero ahora lo que suena es el anuncio.

- Publicidad -

Una estrategia «de millones», como indica un fan de Luna Ki en Instagram, que desde luego cumple su cometido de llamar la atención hacia el nuevo single de Luna Górriz, de todos aquellos que la conocen por ‘Septiembre’ o que solo escuchan a Luna Ki por esta canción. Todos los que anhelen escuchar ‘Septiembre’ como lo habían hecho hasta ahora, tendrán que esperar al día 26.

El anuncio de ‘No soy diosa’ revela un cambio artístico. La canción promete ser una composición al piano, y cuando Luna Ki reconoce que ya no es «la de antes», que ha «estado cambiando» y que se ha estado «afinando como un piano», da la impresión de que está respondiendo a aquellos que le retiraron su confianza por usar autotune durante el Benidorm Fest. ¿Se viene el baladón de Luna Ki?

- Publicidad -

Luna quita hierro el asunto afirmando que su evolución artística no es ninguna «tragedia», sino que es «pop», y que ella «no ha muerto» sino que está «más viva que nunca». Simplemente, ha cambiado y su nueva música lo reflejará. «No vengo a encajar, vengo a ocupar mi lugar», declara. Ansiamos descubrir qué ha preparado en esta nueva era de Luna Ki.

