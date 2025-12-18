Benidorm Fest 2026: escucha ya las 18 canciones

RTVE ha publicado hoy los 18 adelantos de la próxima edición de Benidorm Fest, disponibles en RTVE Play. Tras la decisión de RTVE de retirarse del concurso debido a la participación de Israel, esta será la primera vez en la que el Benidorm Fest se celebrará sin la posibilidad de representar a España en Eurovisión.

El pop, en líneas generales, sigue siendo el género predominante en las canciones presentadas. Destacan también los teclados ochenteros y la fusión de géneros, como el mambo en el caso de ‘Bomba de amor’ de Luna Ki o el flamenco-rock de The Quinquis en ‘Tú No Me Quieres’.

En la música de guitarras sorprende la temática de la canción de Funambulista, titulada ‘SOBRAN GILIPO**AS’. Por otro lado, MAYO finalment ha presentado la canción ‘Tócame’, ya incluida en su disco ‘MAYO SEASON’, publicado en septiembre.

Las semifinales de Benidorm Fest se celebrarán el martes 10 y el jueves 12 de febrero, mientras que la final tendrá lugar el sábado 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín.

Las 18 canciones de Benidorm Fest 2026

ASHA – ‘Turista’

Atyat – ‘Dopamina’

Dani J – ‘Bailándote’

Dora & Marlon Collins – ‘Rakata’

Funambulista – ‘SOBRAN GILIPO**AS’

Greg Taro – ‘Velita’

Izan Llunas – ¿Qué vas a hacer?

Kenneth – ‘Los Ojos No Mienten’

KITAI – ‘El Amor Te Da Miedo’

KU Minerva – ‘No Volveré A Llorar’

Luna Ki – ‘Bomba de amor’

María León ft. Julia Medina – ‘Las Damas y el Vagabundo’

MAYO – ‘Tócame’

Mikel Herzog Jr. – ‘Mi Mitad’

Miranda! & bailamamá – ‘Despierto Amándote’

Rosalinda Galán – ‘Mataora’

The Quinquis – ‘Tú No Me Quieres’

Tony Grox y LUCYCALYS – ‘T AMARÉ’