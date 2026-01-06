‘Bomba de amor’ es la canción más 2026 de Benidorm Fest

Luna Ki vuelve a Benidorm Fest por todo lo alto. Tras el traspiés no-televisivo de ‘Voy a morir’, cuya candidatura tuvo que retirar por el uso de Auto-tune, prohibido en Eurovisión -por aquel entonces destino de este concurso-, ‘Bomba de amor’ es la mejor canción que podría presentar. Lejos de aquel hyperpop que al fin y al cabo ya llevó al BenFest Rakky Ripper hace demasiado tiempo, esta producción se sumerge en los ritmos actuales.

2025 ha sido el año de la salsa en muchos sentidos: Bad Bunny la ha reivindicado en temas como ‘Baile inolvidable‘ y Nathy Peluso le ha dedicado un EP entero. En ese sentido, ‘Bomba de amor’ es la canción latina que llevamos queriendo llevar a Eurovisión desde el fiasco de ‘Lo malo’. Sobre todo porque lo mejor es que su visión de la salsa no se ancla en el pasado: es heterodoxa. Y eso es lo único «hetero» que encontraréis en esta canción, si me permitís el chiste fácil.

Muestra de su diversidad sonora, nuestra Canción del Día se abre con una guitarra acústica. Antes de ser una canción «a la moda», es una composición de pop-rock convencional. Después, sorprende con ciertos trazos de mambo en ritmo y vientos sintetizados, y sobre todo de rap y urbano, algo muy visible en el puente «yo por ti mato».

Aunque lo mejor, mezcla de géneros aparte, es la solidez de pre-estribillo, estribillo y hook, cerca de la mejor Bad Gyal: es difícil decidir si se pega más el «qué bonito sería hacerte el amor», lo de «es una bomba, bomba, bomba» o la caída de notas al piano.

‘Bomba de amor’ es una canción de amor lésbico, en la que se quiere comer la «bemba» (la boca) de la destinataria, «Miss Catalina». Así lo acaba de confirmar Luna Ki en una entrevista en la que habla sobre su nuevo sonido. En charla con Malbert, Luna Ki ha dicho que esta será la canción más latina de su álbum, en el que ha querido «quitarse capas» para que se vea quién es ahora.

Explica sobre este tema: «Es una expansión de amor. Imagínate que tú no me aguantas y eso lo saben tus allegados: eso es una bomba de odio. La bomba de amor es la única bomba que deberíamos tener en el mundo. En este caso es amor lésbico, con dos personas interactuando expandiendo amor. Es imposible ponerte el tema y que no te salga algo positivo. Toca que se me conozca por mi parte divertida. Yo he sufrido problemas de salud mental y lo plasmo en mis canciones. En mi disco habrá cosas feas, pero ahora me apetece provocar con belleza, con risas y buen rollo. Siempre hay una cara oculta, pero todos necesitamos también una bomba de amor».

En la charla, Luna Ki también avanza que interpretará este tema en Benidorm Fest sin Auto-tune porque esta canción, aunque lo contiene, no lo necesita.

