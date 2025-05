Perdón, ‘Baile inolvidable’ no había sido aún CDD

En todos y cada uno de los discos de Bad Bunny hemos asistido a un debate sobre los que deberían ser los singles. Por poner un ejemplo rápido, ‘Safaera’, la canción que cambió las normas y las estructuras del mal llamado «reggaeton», no fue uno de los 9 singles oficiales de ‘YHLQMDLG‘.

A la edición de ‘Debí tirar más fotos’, apuntábamos lo mal escogidos que estaban los sencillos del álbum. ‘El clúb’ ha pasado relativamente desapercibido, y ‘Pitorro de coco’ fue solo una manera de celebrar la Navidad y la música jíbara. ‘Voy a llevarte pa PR’, interpretada en el programa de Jimmy Fallon, tampoco fue la favorita.

- Publicidad -

Pronto otras canciones comenzaron a ganar terreno: ‘Debí tirar más fotos’ se viralizó en TikTok, entre millones de galerías compartidas, y en la web apostamos también por la sugerente producción de ‘NUEVAYOL’, que habla de «reggaeton y dembow», pero tiene de muchas otras cosas… como salsa.

Hablando de salsa, a la larga, la carrera de fondo la ha ganado ‘Baile inolvidable’ y por tanto es nuestra Canción del Día hoy. Pese a sus 6 minutos de duración, ‘Baile inolvidable’ está siendo la gran superviviente del álbum en el top 10 español oficial (donde ahora mismo sube al puesto 5 después de cuatro meses), o incluso en el Global de Spotify (donde ahora mismo sube al top 9).

- Publicidad -

Estamos ante la gran canción de salsa de Bad Bunny. En este disco el artista realiza varios homenajes a géneros que han surgido de o triunfado en Puerto Rico, y la salsa siempre ha sido uno de sus favoritos. Este «baile inolvidable» es, en cambio, muy triste. Como en otros puntos de este álbum, Benito, que como es habitual ha escrito el tema completamente en solitario, habla de un amor que no ha podido olvidar ni superar. «Pensaba que contigo iba a envejecer / En otra vida, en otro mundo podrá ser», comienza diciendo, antes de que el coro de voces masculinas subraye, amargo: «no te puedo olvidar / no te puedo borrar / tú me enseñaste a querer», constituyendo un clásico instantáneo que bailar en bodas, bautizos y comuniones.

Dados los instrumentos de viento y el solo de piano aportados por la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan, es imposible imaginarse una interpretación de este temazo de manera enlatada en la gira que vendrá a España en 2026 y está a punto de comenzar en Puerto Rico. Serán hasta 10 fechas en el estadio más grande de Madrid y 2 en el estadio más grande de Barcelona. Necesitamos ver una «big band» al frente de ella, como las que conocimos a Juan Luis Guerra. Hay que escuchar la sabiduría de nuestros mayores y dar amor también al público. El cineasta Jacobo Morales, que protagonizó el corto en promoción del álbum, contra la gentrificación, lo dice en esta canción bien clarito: «Mientras uno está vivo / Uno debe amar lo más que pueda».