Nathy Peluso / MALPORTADA

‘NUEVAYOL‘ y ‘Baile Inolvidable‘ han puesto la salsa en el mapa de la música pop de 2025, pero antes Nathy Peluso ya había reivindicado la original música cubana (Tito Puente decía que la única salsa que tocaba era el ketchup) en singles como ‘Mafiosa’, una salsa pura y dura, sin reguetón. De hecho, Peluso se adelantó a Bad Bunny colaborando con El Gran Combo de Puerto Rico en ‘La Presa‘, una salsa policiaca que apuntaba directamente a ‘Pedro Navaja’ (1978).

El EP de Peluso dedicado a la salsa, ‘MALPORTADA’, es su nuevo intento de que la «salsa domine el mundo». Debería hacerlo, sobre todo, con sus composiciones más divertidas. En primer lugar, la pista titular es una tremenda recreación de la salsa de los 70 que, junto a la voz masculina de Rawayana, pone a mover el esqueleto a base de trompetazos y percusiones de mambo. En segundo lugar, la -ejem- galopante ‘A caballo’ es tremebunda y desafiante, como esa artista que camina por Manhattan «aplastando todas las ratas». La mención a ‘Pedro Navaja’ sabe a homenaje y a reto: la amazona viene a arrasar.

Las seis composiciones que conforman ‘MALPORTADA’ se inspiran en la obra de los gigantes de la salsa, aunque las producciones de ‘Que lluevan flores’ y ‘Ángel’ admiten matices disruptivos de trap e industriales, al final y al principio respectivamente; además de cierto uso del autotune, aunque en ambos casos esta fusión no pasa de ser un experimento puntual y sin verdadera relevancia.

Peluso, que ha trabajado este EP en Puerto Rico junto a colaboradores habituales como Manuel Lara, rinde pleitesía a la salsa en todas sus facetas y borda también la salsa romántica en ‘Insensata’, aunque desconcierta, en este caso, el desajuste en la masterización respecto al resto de las pistas. ¿No suena su voz ligeramente ahogada y menos nítida? ‘No es otra canción romántica’, en un estilo parecido, se excede con el reverb y la pasión, sonando irónicamente empalagosa.

La salsa más «pelusiana» es ‘Que lluevan flores’, una épica oda a la marihuana cuya temática contrasta con el dramatismo de la composición, sobre todo por el majestuoso arreglo de cuerdas que remite a ‘Periódico de ayer’ de Lavoe. «Así es como supero yo la mierda, llorando mucho pero de la risa» es ya una de las mejores rimas de la carrera de Peluso. Se queda cerca la desafiante: «Hace tiempo que me siento leyenda, y quien quiera ofenderse que se ofenda».

El cierre con ‘Ángel’ no está a la altura de la apertura con ‘A caballo’, pero su mención al Empire State conecta directamente con la referencia a Nueva York de la pista inicial. Es una buena canción, sin embargo, y concluye correctamente un proyecto que se venía venir desde hace tiempo. Fue en formato EP como conocimos a Peluso con ‘La Sandunguera’, y ya en aquel single Nathy cantaba: «La sandunguera, yo soy la verdadera / Salsa y sabor, oye, más tú quisieras». Aquí da salsa y sabor de sobra.