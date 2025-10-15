Nathy Peluso es una ‘Malportada’ es su gran salsa

Nathy Peluso ha sido ‘La Sandunguera‘, la ‘Mafiosa‘, ‘La Presa‘ y ‘La Tirana‘. No contenta con todos estos apodos (y más, si contamos ‘Business Woman’ o ‘Nattikilah‘), Peluso se convierte ahora en ‘Malportada’ en su reciente single, la Canción Del Día de hoy.

‘Malportada’ se une a la lista de temazos de salsa de Nathy Peluso, entre los cuales se cuentan también ‘Puro Veneno’, ‘La Presa’, ‘Mafiosa’ y ‘Erotika’. Formará parte del EP ‘Malportada’, dedicado a la salsa, un proyecto que el público de Peluso lleva demandando hace tiempo.

‘Malportada’, el primer adelanto, es una salsa escrita en el estilo de los grandes, de Willie Colón o Héctor Lavoe. La trompeta de Roinel Vega y el tormbón de Johan Escalante adquieren especial protagonismo en la grabación, una colaboración con Rawayana que no teme recurrir a ciertos clichés del género: en ‘Malportada’, Peluso es la «peligrosa» y Rawayana, el «sinvergüenza».

Ambos son «delincuentes» del amor, por usar una expresión que usaría la autora de ‘Delito’. Las metáforas criminales y/o delictivas son uno de los recursos favoritos de Peluso, aunque suenen ligeramente anacrónicas, y en ‘Malportada’ se pregunta cómo es posible que aún «no la hayan encarcelado», después de todo el «castigo» al que ha sometido a su amante.

‘Malportada’ es otra salsa de Peluso llena de ‘GRASA‘ de la buena. Os recordamos que la gira de ‘GRASA’ concluirá con dos grandes fechas en España: el 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 17 de febrero en el Movistar Arena de Madrid.

